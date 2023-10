Il 2° seminario di Apei accoglie cinque nuove pasticcerie nell'associazione

«Ho chiesto alla famosa intelligenza artificiale - rivela Iginio Massari con la consueta, sottile ironia - una ricetta per realizzare un dolce innovativo. Risposta: serve una tazza con farina, lievito e zucchero!». Non contento, Iginio riprova con un'altra richiesta: «Voglio scrivere una poesia alla donna che amo, alla donna della mia vita. Risposta: io sono una intelligenza artificiale, non ho sentimenti.» Il miglior pasticcere del mondo, in qualità di presidente dell'Apei (Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana), ha partecipato prima agli esami, cinque le new entry, e poi al seminario con i pasticceri-ambasciatori - una cinquantina - provenienti dal Nord e, soprattutto, dal Centro e Sud Italia. Fra loro, Castagna, Galla, Pennestri, Cedroni e Valsecchi.

A Brescia il secondo seminario dell'Apei

L'Accademia pasticceri ambasciatori dell'eccellenza italiana ha tenuto a Brescia, a Cast Alimenti, il suo secondo appuntamento annuale, dopo quello pubblico di Napoli nel maggio scorso, in piazza del Plebiscito, con la regia di Enzo Miccio. Un confronto, con l'assaggio di una serie di "primizie" di cioccolatini natalizi, preparati dagli iscritti all'Apei con degustazioni, valutazioni e giudizi senza sconti sulla bontà dei dolci presentati. «Ci prepariamo alle feste di fine anno - sottolinea ancora Massari - con un certo ottimismo, forse più del solito, anche se dobbiamo tener conto di alcune problematiche. Anzitutto la mancanza di manodopera, di giovani che vogliano impegnarsi nel nostro mondo. Nuove leve che intendono rischiare e assumersi la responsabilità di condurre spesso laboratori d'avanguardia. Servono sacrifici, intelligenza, fantasia per far esplodere il cervello. In secondo luogo - conclude Massari - sono aumentati i costi delle materie prime. Manca ad esempio il materiale per il cartonaggio speciale essenziale per la nostra attività».

Apei a Cast Alimenti per il secondo seminario dell‘associazione

Apei, cinque nuove pasticcerie entrano nell'associazione di Massari e Fabbri

Fin qui Massari che assieme al suo vice, Gino Fabbri e al direttore di Cast Alimenti Vittorio Santoro hanno esaminato e ammesso all'Apei cinque nuove pasticcerie (e i relativi pasticceri): Nicola Paiato della pasticceria Le Follie di Ferrara; Carlotta Filippini della pasticceria Dolce Angolo di Rezzato, Bs; Carlotta Filipazzi e Marco Ferrari della Pasticceria Passerini dal 1919 - Milano-Monza-Lissone; Mario Magrini, gelateria Mario Magrini di Roseto degli Abruzzi e infine Alessio Guastini, della pasticceria Guastini di Prato.

Cinque nuove pasticcerie entrano nell‘Apei

Per la cronaca, vi è stata anche una bocciatura. «Un incontro - ha concluso il Presidente - che ha messo in evidenza la grande bravura, la crescita qualitativa e professionale dei nostri 90 iscritti alla ricerca continua dell'eccellenza.» Come lo è stata la torta "Delizia al limone da forno" preparata e fatta gustare da De Vivo, pasticciere a Pompei dal 1955.