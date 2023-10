Tim Burton a Torino stregato dai piatti dello chef Davide Scabin

È lo storico Grand Hotel Sitea nel centro di Torino a ospitare il celebre regista Tim Burton, protagonista di una mostra alla Mole Antonelliana fino ad aprile, che durante il soggiorno ha gustato la cucina di Davide Scabin, executive chef del Ristorante Carignano al Grand Hotel Sitea. Piatti di cucina italiana con particolare attenzione a specialità piemontesi come il vitello tonnato.

Lo chef Davide Scabin conquista il palato di Tim Burton

Tim Burton e i piatti di Davide Scabin

Durante la sua visita Tim Burton ha incontrato Davide Scabin, chef di fama internazionale definito da Time Magazine “fra i dieci chef al mondo che ti cambiano la vita”, e da novembre 2022 executive chef del Ristorante Carignano al Grand Hotel Sitea.

Burtun e Scabin, la filosofia dietro al cibo

Un momento di dialogo fra due icone della creatività, per le quali il cibo non è solo un piacere per il palato ma un veicolo potente per esprimere con leggerezza riflessioni sull'aggregazione e la condivisione, sulla società e sulla memoria, diventando per entrambi un elemento grazie al quale ritrovare una connessione più profonda, e gioiosa, con sé stessi e con gli altri, che siano questi appartenenti al mondo dei vivi che a quello dei morti.

Il menu per “Los dias del los muertos” di Scabin

Emily, la Sposa Cadavere, amerebbe sicuramente alla follia il menu di Scabin attualmente in carta, dedicato ai “Dias del los muertos”, un menu in cui si ribadisce come sia importante che i vivi non si separino mai dal ricordo dei morti, e che è un messaggio alla base di molta filmografia del maestro Burton.

Quando i film di Tim Barton ispirano i piatti degli chef

Ed anche il Salone Off Food Topic dal 24 novembre al 2 dicembre in occasione del Torino Film Festival prende spunto dal mondo di Tim Burton. Lo chef Antonio Romano del ristorante Spazio7, chef guest di questa 3ª edizione, ha realizzato Wonka’s Vaccinara ispirandosi al film di Tim Burton La fabbrica di cioccolato: un’insolita e bizzarra barretta di cioccolato dal cremoso ripieno salato di chiara tradizione romana.

La Wonka’s Vaccinara dello chef Antonio Romano

Mentre si ispira alla favola gotica moderna Edward mani di forbici il gelato pensato da Aria Gelateria. Biscotto allo zenzero è un cremoso gelato realizzato con latte, panna e zucchero di canna arricchito con zenzero e cannella e mantecato con biscotti allo zenzero homemade.