Ferdinando Simeoli: «Qui la pizza è un’esperienza»

«Il mio incontro con il mondo della ristorazione è iniziato quasi per gioco, perché in realtà mi occupavo d’altro. Ero programmatore di macchine utensili. Poi la passione che sboccia e tanto studio per apprendere l’arte della pizza e della gastronomia». Una dichiarazione spiazzante quella di Ferdinando Simeoli, da quasi tre anni alla guida del locale che a Pozzuoli (Na) porta il suo nome.

Ferdinando Simeoli

La formula “Equilibri di Gusto” è dedicata alla cultura della pizza. Qui la tradizione è reinterpretata da indiscusse competenze tecniche conquistate sul campo giorno dopo giorno e da una ricerca senza sosta di materie prime che sappiano fare la differenza.

Ristopizzeria di alta gamma

«Qui non si viene a mangiare la pizza e poi si scappa - spiega - Offriamo un’esperienza, frutto del nostro massimo impegno nella manipolazione degli ingredienti, in cucina e in sala. L’impegno di uno stellato. Possiamo definirci una ristopizzeria di alta gamma». Fritture e antipasti, compreso un tagliere di crudi mare, introducono le pizze. Oltre trenta voci in menu, tra classiche e contemporanee.

La pizza Casertana di Ferdinando Simeoli

«Mi piace ricordare - annota Simeoli - la Rotolando verso Sud , a base di pomodoro del piennolo giallo e rosso, alici del Cantabrico, stracciatella di bufala, origano di Pantelleria, olio di Assisi. Molto richiesta, un vero cavalli di battaglia, la Casertana, che prevede vellutata di peperone rosso, salsiccia di maialino nero casertano e all’uscita burrata di provola, pepe nero al mulinello, olio Oro di Caiazzo».

La svolta grazie ad Antimo Caputo

A monte uno studio intenso delle farine. «Quando ho conosciuto Antimo Caputo, alla mia vita professionale è stata impressa una svolta importante. Antimo mi ha spinto a fare qualcosa di più grande e mi ha dato la carica vincente. In laboratorio le farine Mulino Caputo sono una costante. Realizziamo un preimpasto con Nuvola Super e dopo 16-18 ore operiamo il rinfresco con una miscela a base di farina Tipo 1, Aria, Nuvola e Rossa».

La sala della pizzeria Ferdinando Simeoli a Pozzuoli (Na)

Un legame con Mulino Caputo molto stretto che in passato si è sviluppato in una collaborazione in qualità di consulente, che gli ha permesso di visitare pizzerie e ristoranti internazionali e di partecipare a numerosi eventi, da Napoli a New York. Sulla scia di queste esperienze, inevitabile il debutto a Pozzuoli del Ferdinando Simeoli, oggi punto di riferimento per i cultori della pizza e per i palati più sensibili.

via prov. Montagna Spaccata 521 - 80070 Pozzuoli (Na)

Tel 081 9759294