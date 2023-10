Una ventata di gioventù rinfresca Euro-Toques

Euro-Toques nel 2024 entrerà nel 38° anno di vita. Abbiamo assistito a un cambiamento radicale del nostro mondo, ma i valori restano quelli trasmessi da Paul Bocuse e Pierre Romeier e trasmessi in Europa. Nel nostro Paese accolti da Gualtiero Marchesi. Da qui il codice d'onore a tutela del sistema alimentare, che ricade in modo virtuoso sulla ristorazione. Il 2023 è stato un anno importante: ci siamo arricchiti grazie a una necessaria ventata di gioventù. Da diverse regioni - ricordo Puglia, Toscana e Liguria - si sono associati 90 chef, il 50% under 30. Un'iniezione di dinamicità ed entusiasmo, che era necessaria. Il cambio generazionale porta idee ed energie nuove e da subito l'incontro con questi giovani professionisti si è rivelato una carta vincente per Euro-Toques. Siamo testimoni di una palpabile atmosfera carica di voglia di fare, di studiare, di confrontarsi e di cimentarsi in nuove sfide. Non ultima la promozione a livello internazionale dei nostri principi. Con determinazione.

Giovani chef in Euro-Toques con la loro cultura sulla sostenibilità

L'onda d'urto delle “nuove leve” sarà fondamentale per il cambio di passo della rinnovata Euro-Toques proiettata nel futuro. Pensiamo solo a come possono essere interpretati e rivisti in chiave contemporanea i nostri punti fermi. Dalla promozione di una dieta sana alla difesa dei prodotti locali. Di grande rilievo sarà anche l'interpretazione delle ricette tradizionali effettuata da una mano e da una cultura di oggi. E poi il confronto tra scuole di pensiero e impronte diverse che non conoscono gelosie e mettono in comune esperienze e saperi.

Le nuove generazioni di cuochi sono inoltre molto sensibili a ogni forma di spreco e si sono formate con la consapevolezza del riutilizzo. In cucina non si butta nulla e un piatto semplice può essere sublime. Ne deriva quindi un'ulteriore valorizzazione degli ingredienti e delle loro innumerevoli declinazioni nel piatto. Euro-Toques si rinnova con una carica di brio che verrà trasmessa alla clientela dei diversi ristoranti, all'insegna di una stimolante educazione alimentare. Senza contare la felice ricaduta di immagine in tutto il mondo per la nostra cucina e il comparto agroalimentare grazie alla freschezza della rinnovata Euro-Toques.