Amira per il sociale, doppia cena benefica con studenti e chef stellati

Piatti stellati e beneficenza. Questa la formula con cui Amira ha deciso di celebrare il suo impegno sociale. L'11 settembre a Domodossola in occasione della quinta edizione di “Domo Sofia” (festival delle idee e saperi) l'Associazione dei maitre italiani, rappresentata dal Presidente Nazionale Valerio Beltrami, dal Cancelliere Claudio Recchia, e dai Maitre Hotel Silvia Dilario e Rodolfo Introzzi, ha gestito con gli allievi dell'istituto alberghiero Mellerio Rosmini il servizio per una cena benefica ove l'incasso è stato devoluto per sostenere il progetto “una casa per tutti”, cioè trasformare l'ex casa parrocchiale in sei appartamenti per l'emergenza abitativa dei bisognosi. La serata è anche andata in onda sul canale Mediaset Italia Uno. L'elegante e lunga tavolata di circa 50 metri ha accolto 140 ospiti, i quali hanno potuto degustare i piatti di due chef stellati: Antonino Canavacciuolo di Villa Crespi e Giorgio Bartolucci del ristorante Eurossola, e degli chef locali Matteo Sormani, Norman Berrini, William Vicini, Stefano Allegranza, Andrea Ianni, proprietari e cuochi di rinomati ristoranti in Valle Ossola, oltre che dei pasticcieri Luca Doria e Fabio Tisti, e gli aperitivi di Massimo Sartoretti, Massimo Coniglio, Vincenzo Brindisi e Francesco Catapano.

Il 18 settembre invece è andata in scena una cena benefica denominata "Chef in quota", una iniziativa di Altair-Domobianca in collaborazione con il giornale La Stampa per gli anziani della provincia di Verbano-Cusio-Ossola che faticano ad arrivare a fine mese, che con le feste Natalizie riceveranno un assegno di 500 euro “tredicesima dell'amicizia”. Anche in questa occasione Amira era presente con il Presidente nazionale Valerio Beltrami, i maitre Silvia Dilario , Samuele Rainoldi, Omar Valentini e gli allievi del CFP Formont di Villadossola e l'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola, che hanno gestito il servizio di sala presentando i piatti degli chef stellati Paolo Ghiffa di Aosta e Alessandro Gilmozzi dal trentino, oltre che degli chef locali Matteo Sormani, Davide Brovelli,Simona Benedetti, Andrea Ianni, Giandomenico Iorio, Fabio Tisti, Massimo Sartoretti, Francesco Catapano, Luca Prata. Degli aperitivi invece si sono occupati Fabio Beltrami, Claudio Fiora, Edoardo Patrone, i fratelli Ferraris, Debora Braito ed Eros Buratti. I vini presentati sono stati serviti dall'Ais, delegazione del Vco. La serata ha visto partecipare 138 ospiti che hanno apprezzato lo scopo benefico e anche le creazioni culinaria presentate.