A Torino arriva il croissant a forma di piramide

E il croissant cambia forma e diventa una piramide! Non dobbiamo stupirci se proprio a Torino, la città del Museo Egizio, il pasticcere Roberto Miranti della storica pasticceria Orsucci di via Borgaro ha pensato di realizzare un croissant a forma di piramide. Un’idea nata dalla sua passione per l’Egitto.

Il croissant a piramide del pasticcere Roberto Miranti

Come è fatto il croissant a piramide

Si tratta di un croissant alla francese senza uova, con burro all’84%, impasto al cacao e farcitura alla crema gianduja per un tocco torinese, 8 cm di altezza, 7cm di lato, 50/55 g di peso. In programma una versione glassata al cioccolato al latte con scaglie di cioccolato e una alla crema al moscato per celebrare i 200 anni dell’Egizio. Per lo stampo del tutto unico, Miranti ha interpellato un lattoniere in Trentino, al momento sono 40, e si usano produrre un’ottantina di piramidi al giorno, ma la richiesta cresce.

Roberto Miranti, pasticcere vincitore di Cake Star

Miranti, responsabile del Piemonte di Conpait (Confederazione pasticceri italiani) ha vinto a marzo Cake Star, il format di Real Time, con la sua torta nocciola e caramello e ha appena pubblicato il libro di ricette Mono Ispirazioni pubblicato da Trenta Editori.

Pasticceria Orsucci

Via Borgaro 65 – Torino

Tel 011 210905