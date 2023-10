Antonino Cannavacciuolo riceverà la “Nocciola d'oro delle Langhe”

Altro riconoscimento per Antonino Cannavacciuolo. Lo chef campano, ormai piemontese d'adozione, questo sabato riceverà un premio speciale in occasione di un evento di promozione della nocciola Igp della Langhe, all'interno della più ampia kermesse della Fiera del Tartufo Bianco di Alba, giunta alla sua novantatreesima edizione.

Cannavacciuolo premiato ad Alba con la Nocciola d'Oro

Alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dei sindaci dell'Alta Langa il riconoscimento sarà consegnato in occasione dell'inaugurazione di un evento organizzato presso il Salotto dei Gusti e dei Profumi, in Piazza Risorgimento, in programma dal 27 ottobre al 1 novembre. In questo contesto verrà consegnata la "Nocciola D'Oro" allo chef campano che, proprio in Piemonte, con il suo Villa Crespi è riuscito a conquistare le tre stelle Michelin meno di un anno fa.

Nocciola d'Oro delle Langhe a Cannavacciulo, lo chef: «È un onore»

L'evento, giunto alla dodicesima edizione, sarà l'occasione per presentare la Nocciola Piemonte Igp delle Langhe a un pubblico sempre più vasto, proveniente da tutto il mondo. Grazie alla collaborazione dell'Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d'Alba, l'Unione Montana Alta Langa, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, l'associazione commercianti albesi e il supporto della Regione Piemonte e della Fondazione Crc, verrà allestito uno spazio espositivo che ricreerà l'atmosfera di una raffinata pasticceria, dove la Nocciola sarà protagonista.

Nocciola del Piemonte Igp celebrata ad Alba

«È un onore ricevere questo riconoscimento in questo spicchio di terra, il Piemonte, che è diventato in qualche modo la mia seconda casa. Rappresento un modello di imprenditoria familiare che ha scelto di fare dell’eccellenza la sua missione. Alla base una forte attenzione per il territorio, che si fa cultura condivisa con la gente che ogni giorno sceglie di avvicinarsi alla mia cucina.. Attenzione che riserviamo anche e soprattutto alla scelta delle materie prime con le quali lavorare, come nel caso delle Nocciole Piemonte Igp delle Langhe» ha detto lo chef di Vico Equense.