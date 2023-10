Sherbeth Festival, vince una gelateria del Belgio. Due gli italiani sul podio

Fabio Marasti e Laetitia Joiris, della gelateria "La Gourmand'Ice" di Verviers, in Belgio, hanno vinto la quindicesima edizione dello Sherbeth Festival, conquistando la giuria con il gusto "Xocolatl, all'origine del cioccolato". Si tratta di un gelato realizzato con massa di cacao artigianale belga, dolcificato con zucchero di cocco, miele e oabika, un particolare concentrato di succo di cacao prodotto con mucillagine di cacao e speziato con pepe, peperoncino e cannella. Il gelato è stato arricchito con un gel di oabika e cioccolato Oko 73%, prodotto con fave non decorticate, zucchero grezzo e burro di cacao.

I vincitori di Sherbeth Fabio Marasti e Laetitia Joiris con i con i direttori tecnici del festival

Sherbeth Festival, due gli italiani sul podio: ecco chi sono

Al secondo posto si è classificato Alessandro Cesari, della gelateria Sablè di Bologna, con il gelato "Wild Almond", a base di mandorla di Avola raffinata a pietra, profumato con limone lattofermentato e insaporito con sale e licheni islandesi. In terza posizione, poi, Stefano Cecconi, della gelateria Cecconi di Arezzo, con "La Vita è bella", un gelato alla crema di riso dolcificato con miele millefiori e aromatizzato con scorza d'arancia siciliana e pasta di mandorla di Avola auto-prodotta. La massa di riso è stata realizzata all'interno del laboratorio aretino con acqua, panna fresca, sale e liquore Strega.

Alessandro Cesari e Stefano Cecconi, secondo e terzo in classifica allo Sherbeth Festival

«È stata un’emozione indescrivibile vincere lo Sherbeth per noi che abbiamo potuto portare qui in Italia la nostra idea di cioccolato - hanno affermato Fabio Marasti, nato in Belgio da genitori romagnoli, e la moglie Laetitia Joiris. Questo festival è conosciutissimo fra i maestri gelatieri di tutta Europa ed ancora una volta dimostra l’importanza del gelato artigianale. Siamo particolarmente contenti anche perché con questo gelato viene premiata anche una scelta ecologica. Utilizzando la mucillagine di cacao, infatti, riduciamo di oltre il 40% gli scarti del prodotto».

Sherbeth Festival, i vincitori delle menzioni speciali

I vincitori delle menzioni speciali sono