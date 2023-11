Con Daniel Canzian “La giornata del panettone” diventa un'esperienza

Daniel Canzian, socio Euro-Toques e vicepresidente Jre-Jeunes restaurateurs Italia, nel suo DanielCanzian Ristorante di Milano aderisce a "Le giornate del panettone". Ogni sabato dall’11 novembre al 2 dicembre si apre dalle 12 alle 13 ai consumatori, su prenotazione, per offrire gratuitamente le sue specialità.

Daniel Canzian con i panettoni Massa.Bon, a sinistra, e Mi.O

Giornata del Panettone, un'intensa collaborazione gastronomica

«Si tratta di due panettoni nati grazie alla collaborazione con il produttore Massimo Albertengo di Torre San Giorgio, nel Cuneese - spiega Canzian - Nel 2019 è nato Mi.O a base di pasta di arance arrosto, che produciamo noi. La novità 2023 è rappresentata da MassaBon panettone alle albicocche arrosto, anche queste nate nella nostra cucina». Il primo unisce in una sola ricetta il profumo agrumato del Mediterraneo con la tradizione natalizia milanese, mentre MassaBon (troppo buono in dialetto veneto) sa miscelare le diverse culture gastronomiche regionali. Entrambi, al palato, risultano, morbidi, soffici e fruttati.

Il nuovo MassaBon alle albicocche arrosto

Panettone presente lungo il pasto

La presentazione-degustazione in anteprima si è svolta nell’ambito di una colazione a tema che ha visto sfilare come antipasti Gnocco fritto con pasta di arance arrosto, panettone tostato e guanciale, Biscotto di Parmigiano Reggiano con zucca e Tartelletta con paté di fegatini di pollo con nocciole e cioccolato. A seguire Risotto giallo con arance in salamoia e panettone sbriciolato.

Giornata del panettone, in abbinamento le etichette Montelvini

In abbinamento tre etichette di Casa Montelvini, azienda di Venegazzù (Tv) nel cuore della Docg Asolo Montello guidata dalla famiglia Serena. Con gli antipasti è stato servito Prosecco Doc Rosé Treviso 2022 (85% Glera, 15% Pinot Nero), armonico, cremoso e sapido. Il Risotto ha visto protagonista Zuitér Montello Rosso Docg 2017 (60% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 20% Marlot), vino intenso, ma morbido e armonico, con note di liquirizia e cacao. Luna Storta (Incrocio Manzoni e Glera), intenso e corposo, è stato scelto per degustare i panettoni, serviti con spuma di Tiramisù.

