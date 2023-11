Tutti a tavola con “Issimo” per pranzi e cene a regola d'arte

Issimo è curato da Marie-Louise Sciò come un “luogo unico” per l'eccellenza italiana che include collaborazioni esclusive e un continuo aggiornamento di storie e prodotti in varie categorie, tra le quali BellIssimo, prodotti d'artigianato per la casa e artigianato italiano e BuonIssimo, racconti, ricette e prodotti culinari.

La bowl in ceramica di Issimo

Issimo presenta “BellIssimo” e “BuonIssimo”: ecco cosa sono

BellIssimo

Per una tavola in stile Issimo Marie-Louise Sciò ha creato con alcuni artigiani:

Servizio di piatti, una tazza e una bowl in ceramica colorata con la tecnica dello schizzato pugliese con una pioggia di colori dal giallo, al verde, al rosa e al rosso carminio;

BuonIssimo

I sughi di Issimo

Pasta di semola di Gragnano in tre formati di grano duro 100% italiana.

in tre formati di grano duro 100% italiana. Quattro sughi dal più semplice pomodoro e basilico, al ragù tradizionale fino ai romani cacio e pepe e amatriciana.

dal più semplice pomodoro e basilico, al ragù tradizionale fino ai romani cacio e pepe e amatriciana. Un olio EVO di Biancolilla che arriva dalla Sicilia per creare prelibatezze in cucina.

Issimo

