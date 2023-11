Eventi con degustazioni e apparizioni in tv: Ampi si prepara al bis di successo

Come Accademia maestri pasticceri italiani abbiamo voluto scommettere sul grande pubblico e sull'interesse verso la pasticceria di grande qualità: la scelta di festeggiare i trent'anni di Ampi abbinando allo scorso Simposio pubblico (tenutosi il 9-10 ottobre a Milano) un innovativo e divertente tour della dolcezza - un tram speciale con a bordo i maestri che ha percorso il centro cittadino distribuendo più di 3000 monoporzioni del dolce celebrativo, creato per l'occasione - è stata vincente. Il nostro obiettivo era di avvicinare il grande pubblico all'alta pasticceria, uscendo da una nicchia per far gustare a tutti i prodotti eccellenti dei Maestri artigiani: tanti cittadini meneghini e tanti turisti hanno accolto l'idea calorosamente, si sono affollati a ogni sosta per la degustazione, dimostrandosi entusiasti dell'opportunità.

Ampi si prepara ad altri eventi di successo dopo il tour della dolcezza

È nostra intenzione come accademia comunicare la ricerca, la cura, la formazione rigorosa, l'attenzione e la qualità superiore che sono dietro ognuno dei nostri prodotti. Un'esperienza che ha motivato ed entusiasmato anche i Maestri stessi, avvicinandoli sempre di più al pubblico cui dedicano le magnifiche dolcezze che producono. La giornata di Convegno hanno, inoltre, permesso a chi era interessato di incontrare star di pasticceria nazionale e internazionale e di seguire gli argomenti più stimolanti a tema pasticceria. Consideriamo l'evento con degustazione un successo, e ne prevediamo altri mirati, a tema panettone e colomba, per esempio, per avvicinare sempre più le persone al nostro mondo. Un altro evento interessante per il pubblico saranno le puntate di “Accademia di Pasticceria” che andranno in onda in tv a dicembre e che vedranno la partecipazione di 40 Maestri pasticceri Ampi, guidati da Maurizio Santin, nel preparare dolci tradizionali o innovativi spiegando agli spettatori come realizzarli a casa con successo.