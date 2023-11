La cucina partenopea anima i locali di Michele Cuomo

A 14 anni ha deciso di seguire l’istinto e si è buttato a capofitto nel mondo della cucina. Michele Cuomo ci ha visto giusto e solo cinque anni dopo ha aperto nella sua Vico Equense (Na) il ristorante pizzeria Cerasè. Affacciato sul Golfo di Napoli, dopo un ventennio è sempre un punto di riferimento per chi ama la cucina di mare. «Ma siamo in Campania - spiega Cuomo - e la pizza non può mancare. Qui proponiamo la pizza vicana nella tipologia al metro.

Michele Cuomo

Da Pizza Therapy impasto contemporaneo ad alta idratazione

Per pareggiare i conti, Michele Cuomo, che ha portato come consulente l’arte della pizza anche a Seul, in Corea del Sud, ha deciso di aprire una pizzeria pura a Vico Equense. «Nel 2019 - racconta - abbiamo dato vita a Pizza Therapy, che oggi si presenta ai consumatori con un locale più ampio, ma sempre vicino a Cerasè.

Il locale Pizza Therapy a Vico Equense 1/4 La pizza di Pizza Therapy 2/4 Il locale Cerasè di Michele Cuomo 3/4 La pizza di Cerasè 4/4 Previous Next

Qui sforniamo pizze tonde che nascono da un impasto contemporaneo, ad alta idratazione, l’80%, con fermentazione a 24 ore. Punto di forza ingredienti a chilometro zero, a partire dalla farina. Da sempre, per entrambi i locali, è quella di Mulino Caputo. Con le nostre materie prime siamo orgogliosi di promuovere il territorio e la cucina partenopea».

Nei locali di Michele Cuomo rapporto consolidato con le farine Caputo

Un rapporto consolidato nel tempo quello con il Mulino di Napoli. Da Cerasè si sviluppa con la farina “gialla” Superiore. Versatile ed equilibrata, è ottenuta da miscele di grani di media forza e molta elasticità. Da Pizza Therapy protagonista è la Nuvola. Indicata per grandi alveolature, è una farina trasversale che si rivela ottima per focacce, pizza in teglia e contemporanea. Il cornicione fragrante è assicurato.

«Siamo con Mulino Caputo da decenni - puntualizza Cuomo - perché la qualità è davvero una garanzia. L’alto livello non si discute: è una certezza. È inoltre un’azienda in costante evoluzione, vicina alla propria clientela, con cui imposta un rapporto intenso. Un dialogo costante che si traduce in una produzione di farine che soddisfa le diverse esigenze dei pizzaioli». Tra i cavalli di battaglia di Cerasè, sul fronte pizza Michele Cuomo segnala la Marina, a base di crudo di gamberi, provola affumicata, valeriana, pomodorini gialli e grattugiata di limone. Una ricetta in linea con la filosofia ittica del locale. «Da Pizza Therapy - annota - va alla grande la classica Margherita. Molto apprezza anche la Sapori nostrani con Diavoletto, olive nere e pomodorini freschi».

Cerasè

Corso Filangeri 4 - 80069 Vico Equense (Na)

Tel 081 8016073