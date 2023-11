Valerio Ziruddu, dall'attività di famiglia all'ingresso in Abi Professional

Siamo in Sardegna esattamente nella splendida Gallura, a Porto Pozzo in un barettino che non esiteremo a definire il bar che non c’era. Il locale moto semplice ma funzionale con una bottigliera che ha almeno 300 referenze di gin e distillati di pregio. Tutto questo perché al timone di questo bar abbiamo un capitano di vascello appassionato al bere bene che fa di nome Valerio Ziruddu.

Valerio Ziruddu

Nato 38 anni fa a Tempio Pausania, in provincia di Sassari, Valerio Ziruddu ha dimostrato fin da giovane interesse e passione per l’attività dei genitori, che avevano un ristorante e poi un bar a Porto Pozzo, lungo la statale che da Palau porta a Santa Teresa di Galura. Valerio era colpito in maniera particolare dal bar e il metodo che si poteva interagire con i clienti lo aveva stregato. Si è diplomato al liceo linguistico Giuseppe Garibaldi, sviluppando ancor di più la sua capacità dialettica fondamento tecnico che avrebbe poi applicato nella sua carriera professionale. Cosi che appena poteva, durante le vacanze e appena rientrava dalla scuola, Valerio si metteva dietro il banco per aiutare i genitori. Oggi vediamo ancora i sui genitori lavorare durante la giornata e col passaggio di testimone nel tardo pomeriggio ora dell’aperitivo Valerio trasforma quel bar giornaliero in un altro bar dove il tempo viene scandito da cocktail e finger food cosi come da molteplici proposte di snack appetitosi.

Valerio Ziruddu, l'eccellenza della mixology al Gian Paolo's Bar di Santa Teresa di Gallura

Il nome di Valerio, per il popolo nottambulo della Gallura è strettamente legato al “Gian Paolo’s Bar”. Uno dei suoi contributi significativi al successo del lavoro serale e notturno di questo bar è dovuto alla grande passione che Valerio ha per il bere di qualità e i liquori e distillati di valore. Valerio si è appassionato al punto di impegnarsi seriamente nei corsi dell’Ais diventando sommelier professionista. Questo impegno lo ha portato a scoprire e successivamente a proporre ai propri clienti tutta una serie di prodotti di eccellenza che oggi ci mostra con orgoglio sulla sua bottigliera.

Il Gian Paolo's Bar di Santa Teresa di Gallura

La scelta delle etichette che lui propone non sono frutto della moda del momento ma di uno studio e analisi seria del prodotto e della possibile combinazione con altri, quindi dell’utilizzo nella miscelazione cosi come nella bevuta singola. Questo ricerca fa si che si possano trovare chicche interessanti provenienti dalle diverse latitudini del globo. Il Gian Paolo’s bar di giorno vede turisti e avventori che apprezzano le proposte di caffetteria e la sera cosi come la notte diventa un vero e proprio ritrovo per appassionati dei cocktail e dei liquori e distillati più raffinati.

Chiediamo a Valerio, lui che da poco si è iscritto all’Abi Professional, cosa ne pensa delle associazioni.

Per me che sono neofita le associazioni ti aprono un mondo nuovo. Grazie alla conoscenza di altri professionisti, nel mio caso Irene Deiara (coordinatrice di ABI Professional per la Sardegna) e Ernesto Molteni (ex Presidente e attualmente Segretario ABI Professional), ti si aprono nuovi orizzonti alla tua passione. io in verità conoscevo già l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) perché mi piaceva saper di più sui vini e seguire tutto il percorso sin arrivare a Sommelier Professionista, oltre all’impegno e la costanza che ci ho messo mi ha allargato la visone del lavoro che facevo nel bar di famiglia. Quindi guardandomi in giro e scoprendo prodotti nuovi mi sono ritagliato un segmento di clientela nuova e soprattutto più esigente, che aveva bisogno di essere anche consigliata con più attenzione. Purtuttavia se avessi conosciuto prima ABI Professional e i professionisti che la compongono sicuramente avrei avuto maggiori possibilità e in minor tempo per quel che oggi è l’impronta del mio bar sviluppato sulla proposta di cocktail.

Quindi ti senti di consigliare a chi vuole avvicinarsi alla professione di far parte di qualche associazione professionale?

Si perché dal semplice bar ad un bar con proposte più evolute bisogna sviluppare conoscenze che sono frutto della condivisione di esperienze diverse, ma soprattutto fatte da professionisti diversi. Oggi i giovani appena iniziano a lavorare vogliono fare cocktail, gareggiare e magari vincere concorsi pensando che quello sia l’essenza del lavoro. In realtà dietro un successo, dietro una coppa o un premio, ci sono fatica e studio, impegno e abnegazione. Insomma la base di tutto deve essere la curiosità e la voglia di fare. Per arrivare a ciò non bisogna disdegnare al guardare l’esempio che altri ti danno, soprattutto se son professionisti affermati.

Quale sogno ha nel cassetto Valerio?

Sicuramente continuare a curiosare per migliorarmi su tutto e poi aprire un Pub o un American Bar aperto la sera e la notte perché sono veramente affascinato dal mondo notturno e dalla grande varietà di richieste che i frequentatori di notte fanno si sposano di più con quello che mi appassiona oramai da più di dieci anni.

Valerio ha partecipato da poco al Nuraghe Cocktail Competition e li ha potuto mostrare la sua arte nella preparazione dei cocktail al punti di arrivare, alla sua prima gara, ai piedi del podio.

Orange County, il cocktail di Valerio Ziruddu

Orange County

30 ml du Ron Botran 15 anni

30 ml di Montenegro

35 ml di Spremuta d’arancia fresca

10 ml di spremuta di lime fresco

Drop di bitter al cioccolato

Shakerato e servito in una coppa cocktail con una spirale di arancia come decorazione una spolverata di cioccolato amaro.

È un drink rinfrescante e vigoroso per la sua gradazione alcolica che può essere servito a tutte le ore.