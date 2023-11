GourmeXpress: il forno High Speed di Electrolux Professional per tutte le esigenze

GourmeXpress permette di servire pietanze deliziose in maniera facile e veloce. Con la sua versatilità potrai rosolare, grigliare e riscaldare grazie alla combinazione di tre metodi di riscaldamento: microonde, convezione e impingement. Tutto questo con il minimo sforzo, infatti GourmeXpress è progettato ergonomicamente per facilitare le operazioni di cottura.

La semplicità di utilizzo del forno GourmeXpress grazie all'interfaccia touch

Inoltre, grazie all’interfaccia touch, è facile e intuitivo da usare, e questo permette di ridurre al minimo il tempo di formazione degli operatori. Seleziona una delle 1024 ricette memorizzabili e GourmeXpress farà il resto, oppure, grazie alla pistola scanner sarà sufficiente richiamare la ricetta preimpostata tramite il codice a barre dedicato: più facile a farsi che a dirsi! GourmeXpress non è solo sinonimo di velocità e semplicità ma anche di risparmio energetico infatti, impostando la modalità “Energy Save”, il consumo è pari a 0,5kWh!

GourmeXpress è il forno ideale per tutti i tipi di locali

GourmeXpress è la soluzione ideale per diversi tipi di attività come, per esempio, i locali che lavorano molto con i cibi d’asporto, dove la velocità e la costante qualità del cibo sono i pilastri dell'attività ma anche per gli hotel, che necessitano di soluzioni per garantire un servizio veloce e spesso fuori orario, oppure per i ristoranti per gestire le ore di punta e un numero di ordinazioni maggiore.

La compattezza di GourmeXpress permette il facile inserimento del forno in tutti gli spazi

I forni High Speed sono sempre più presenti anche nei bar e locali che servono cibo durante tutto l’arco della giornata e, anche in questo caso, GourmeXpress è la soluzione che permette di facilitare il flusso di lavoro e, perché no, di ampliare il menu offerto ai clienti facendo crescere sempre più il proprio business. Inoltre, lo spazio non è un problema, perché GoumeXpress è compatto e può essere comodamente posizionato anche nelle aree a vista del bancone bar.

Stefano Sangion, Business development di Electrolux Professional afferma: «GourmeXpress è un’ottima soluzione per servire cibi deliziosi in modo rapido e costante, consente di offrire un menù più ricco anche quando si tratta di pasti veloci e permette di essere sempre in linea, pronti a servire i clienti in qualsiasi momento».

Per maggiori informazioni su GoumeXpress: Stefano.sangion@electroluxprofessional.com

Per scoprire di più su tutte le soluzioni Electrolux Professional: Visita il sito www.electroluxprofessional.com/it

Electrolux Professional

viale Treviso 15 - Pordenone

Tel 0434 3801