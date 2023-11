 Smartglass Rastal: Una nuova dimensione nell’interazione con i clienti

Il calice Harmony è il “fiore all’occhiello” dell'azienda, tutti hanno provato ad imitarlo, ma l’originale è solo di Rastal: perfettamente bilanciato e con un rapporto qualità prezzo che è il migliore sul mercato. La gamma è molto ampia con capacità da 11, 23, 30 (coppa Champagne), 35, 53, 72 cl perfette per gestire un servizio completo dal pre al post dinner.

Il calice Harmony

Il focus di Rastal resta sempre la realizzazione di calici che possano enfatizzare sia il momento della degustazione che ottimizzare i costi di gestione grazie a forme e materiali perfetti per l’utilizzo in ristorazione. Le nuove linee hanno forme sinuose: Exilles con una coppa accogliente che è stata realizzata dopo un’attenta valutazione effettuata dai sommelier Aspi; Maui, soffiati a bocca hand made leggerissimi ed elegantissimi e Luxor 49 Vinitaly (studiato apposta per Vinitaly) calici in cristallino, funzionali per la degustazione di molteplici tipologie di vino.

Rastal guarda al futuro con Smartglass® powered by Contatto DiVino

Il percorso di azienda che innova il mondo beverage è nel Dna di Rastal che da qualche mese ha introdotto sul mercato italiano il brevetto esclusivo Smartglass® powered by Contatto DiVino, il bicchiere che senza dover scaricare nessuna app parla e consente di dialogare direttamente con i produttori, i gestori dei locali e i consumatori.

Rastal guarda al futuro, senza dimenticare che uno dei punti forti è da sempre la decorazione: serigrafia tradizionale o Uv, incisioni laser, satinatura, decal, spruzzatura, con grande flessibilità nei lotti produttivi e la possibilità di utilizzare il colore anche per piccole quantità. Oltre al prodotto, Rastal, vanta un servizio veloce, puntuale ed efficiente che rappresenta da sempre un elemento di eccellenza e permette ai clienti di minimizzare lo stock presso i loro magazzini.

