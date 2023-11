RCR Cristalleria, qualità senza tempo nella nuova linea di calici Timeless

RCR si distingue da sempre nei mercati dell’arredo tavola e del mixology di tutto il mondo grazie alla sua qualità, la cui formula è composta da ingredienti chiave come il prodotto, il rispetto per l’ambiente, le persone e il servizio.Tutti i prodotti sono realizzati in LUXION®, il vetro sonoro superiore brevettato e riciclabile all’infinito, che ha tra le sue caratteristiche principali un’ eccellente performance in termini di resistenza, trasparenza, brillantezza e sonorità.

La linea Timeless di RCR: da sinistra il calice Martini, il calice CH e il calice Cocktail

Come afferma l’Amministratore Delegato Roberto Pierucci: «Diffondere la cultura della qualità significa condividere uno stile virtuoso e creare un ponte verso il futuro. Il rispetto verso i consumatori si dimostra offrendo prodotti di qualità» Timeless è la collezione che rappresenta il simbolo internazionale dell’ eleganza, del design e del Made in Italy, perfetta sia per l’arredo tavola che per il mondo mixology.Il suo è un successo mondiale che l’ha resa un’icona di stile indiscussa e intramontabile.

Da Maria Antonietta a James Bond i calici RCR ispirati a personaggi famosi

Non è un caso che quest’anno l’azienda toscana abbia deciso di lanciare un’estensione di linea con l’obiettivo di soddisfare le sempre maggiori esigenze del consumatore finale. E lo ha fatto in un modo alquanto particolare! Partiamo dalla storia e facciamo un salto nel '700. La storia francese ci delizia con la nascita della coppa da champagne. La leggenda narra che per creare il calice perfetto, la coppa champagne sia stata modellata sul seno della celebre regina Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI.

RCR non poteva non prendere ispirazione da una storia così coinvolgente; per questo è nato il nuovo calice champagne Timeless adatto all’utilizzo delle bollicine e a tutto il settore mixology. Un prodotto richiestissimo per non passare inosservati! Vi ricordate il misterioso James Bond in 007? La sua celebre frase: “agitato, non mescolato” veniva pronunciata tutte le volte che ordinava il suo dry martini. Da oggi in poi sarà possibile ricreare questo storico cocktail nel nuovo calice Martini Timeless RCR. Un prodotto forte, deciso ed estremamente elegante che rappresenta il simbolo per eccellenza dei grandi film americani. A completamento della linea troviamo infine il Calice Cocktail Timeless, perfetto sia per un gin tonic da veri intenditori, ma anche per altre fantasiose creazioni di cocktail, frutta e dessert.

RCR Cristalleria Italiana

Via Senese - Loc. Catarelli - 53034 Colle Val d'Elsa (Si)

Tel. 0577 910111