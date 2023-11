Ambrogio Ferraro trionfa nel cocktail contest di Ghilardi Selezioni

Anche Ghilardi Selezioni, azienda specializzata in liquori e distillati di alta qualità, i cosiddetti prodotti di nicchia, ubicata a Bergamo, ha lanciato il proprio cocktail contest, selezionando alcuni tra i più talentuosi emergenti bartender del Nord-Ovest italiano, i quali nella sfida di ricercare il miglior abbinamento tra ingredienti della vasta gamma Ghilardi si sono contesi questa prima selezione, che a quanto dichiarato da Cristiano Colombo, capo area, fa parte di un più ampio progetto, che vuol portare Ghilardi a selezionare e valorizzare le nuove leve del bartending presenti sul territorio nazionale, portando la selezione in tutte le regioni d'Italia. Un concorso vinto da Ambrogio Ferraro, di Busto Arsizio, che sul podio ha staccato Andrea Simeoni e Diego De Simone.

Ambrogio Ferrari, vincitore del cocktail contest di Ghilardi Selezioni

Le ricette dei primi 3 classificati al cocktail contest di Ghilardi Selezioni

Kate Logvinova, spirits manager, esperta di liquori e distillati, proveniente dal mondo bar e quindi una garanzia nell'offrire assistenza e consulenza ai numerosi clienti dell'azienda, oltre che essere un mentore per molte nuove giovani leve del bartending del momento, ha illustrato ai partecipanti all'evento i numerosi prodotti suddivisi tra distillati, liquori e alcool free del portfolio Ghilardi. L'evento tenutosi alcuni giorni fa presso Vini e Affini, nuovo spazio polifunzionale e specializzato in vini e liquori da tutto il mondo, aperto recentemente dalla nota Barlady Cinzia Ferro, sulle sponde del Lago Maggiore, mi ha visto in qualità di giudice, in un trio composto da un noto barman Italiano Ilvano Santini e dal capo area di Ghilardi, Cristiano Colombo. Di seguito le ricette dei primi 3 classificati provenienti da Lombardia e Piemonte, i quali verranno in seguito inseriti nella graduatoria nazionale di Heros 2023, per accedere in futuro alla finale nazionale.

1° posto: Ambrogio Ferraro, Bar is the name a Busto Arsizio (Va), con "Castagna":

40 ml mezcal Nuestra Soledad Matatlan

30 ml Liquore di Castagna Briottet

10 ml Berto vermouth rosso

15 ml Supasawa Sour Mix

10 ml The Gospel Australian Rye

Stir & strain

Bicchiere: coupette

2° posto: Andrea Simeoni, Estremadura Café a Verbania Suna (Vb), con My MyTai:

15 ml lime

10 ml sciroppo di passion fruit Maison Routin

10 ml liquore di fico Briottet

20 ml Don Q Oak Barrel Spiced

10 ml Don Q Cristal rum

10 ml Arancia

10ml liquore di zenzero Quaglia

Shake and pour unstrained

Bicchiere: Tumbler basso

Garnish: cannella e foglie di ananas.

3° posto: Diego De Simone, Vinoteca a Gallarate (Va), con Violetta: