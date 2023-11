Bar, ristoranti, hotel e negozi: tutte le scadenze fiscali di dicembre

Anche nel mese di dicembre ci si trova ad affrontare diverse scadenze fiscali: dall'Iva al versamento della terza rata per il perfezionamento della definizione agevolata passando per la dichiarazione mensile e la liquidazione Ioss.

Tutte le scadenze fiscali di dicembre

Tutte le scadenze fiscali per bar e ristoranti a dicembre

Venerdì 1 dicembre

Comunicazione crediti non utilizzabili 110%: decorrenza dell'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dell'apposita comunicazione, da parte dell'ultimo cessionario, per i crediti non più utilizzabili per una causa diversa dal decorso del termine ultimo di utilizzo degli stessi. Tale Comunicazione va inviata anche per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima dell'1.12.2023. La nuova Comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024 (informativa Seac 28.8.2023, n. 258).

Venerdì 15 dicembre

Regolarizzazione dei corrispettivi: termine ultimo per regolarizzare, tramite ravvedimento, le violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023 (purché non oggetto di atto di contestazione alla data della regolarizzazione) relative a

mancata/tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;

memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri;

mancata emissione di ricevute/scontrini fiscali/ddt;

emissione di ricevute/scontrini fiscali/ddt con importi inferiori a quelli reali (informativa Seac 4.10.2023, n. 298).

Lunedì 18 dicembre

Iva

Liquidazione mensile : Iva riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.

: Iva riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta. Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati : versamento delle ritenute operate a novembre (codice tributo 1001).

: versamento delle ritenute operate a novembre (codice tributo 1001). Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo : versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

: versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Ritenute alla fonte condomini : versamento delle ritenute (4%) operate a novembre dai condomini per prestazioni da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 per Irpef, 1020 per Ires).

: versamento delle ritenute (4%) operate a novembre dai condomini per prestazioni da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 per Irpef, 1020 per Ires). Ritenute alla fonte locazioni brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a novembre da intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici per incassi/pagamenti relativi a contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

IRPEF

Altre ritenute alla fonte : versamento delle ritenute operate a novembre relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione (codice tributo 1040 o 1030 se l'apporto è ≤ al 25% del patrimonio netto dell'associante).

: versamento delle ritenute operate a novembre relative a

Inps

Dipendenti : versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente per le retribuzioni di novembre.

: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente per le retribuzioni di novembre. Gestione separata: versamento del contributo da parte dei committenti (24% - 33,72%) su compensi corrisposti a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (>€ 5.000). Contributo del 35,03% per soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria (informativa Seac 14.2.2023, n. 52).

Rivalutazione Tfr

Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2023 sulla rivalutazione del Fondo Tfr (codice tributo 1712).

IMU

Saldo 2023: versamento della seconda rata (se deliberato dal Comune) dell'imposta dovuta per il 2023 per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (esclusi A/1, A/8, A/9, fabbricati rurali strumentali - informativa Seac 17.5.2023, n. 165).

Mercoledì 20 dicembre

Definizione agevolata liti pendenti : versamento della terza rata per il perfezionamento della definizione agevolata (importi >€ 1.000 - Informativa SEAC 31.5.2023, n. 179).

: versamento della terza rata per il perfezionamento della definizione agevolata (importi >€ 1.000 - Informativa SEAC 31.5.2023, n. 179). Ravvedimento speciale violazioni tributarie : versamento della quarta rata per la regolarizzazione delle violazioni relative a dichiarazioni fino al 31.12.2021 e periodi precedenti (Informativa SEAC 3.7.2023, n. 214).

: versamento della quarta rata per la regolarizzazione delle violazioni relative a dichiarazioni fino al 31.12.2021 e periodi precedenti (Informativa SEAC 3.7.2023, n. 214). Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori: versamento della quarta rata per la regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di istituti definitori.

Mercoledì 27 dicembre

IVA

Acconto : versamento dell'acconto Iva 2023 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

: versamento dell'acconto Iva 2023 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali). Elenchi intrastat mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Domenica 31 dicembre

IVA

Dichiarazione mensile e liquidazione Ioss : invio telematico della dichiarazione Iva Ioss di novembre per vendite a distanza di beni importati (valore intrinseco ≤€ 150) da soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni (Ioss).

: invio telematico della dichiarazione Iva Ioss di novembre per vendite a distanza di beni importati (valore intrinseco ≤€ 150) da soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni (Ioss). Bonus trasporti: presentazione della domanda per il buono trasporti tramite il Portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it da persone fisiche con reddito 2022 ≤€ 20.000 (informativa Seac 11.4.2023, n. 122).

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:



Studio Perrucchini Ronzoni & Partners

Passaggio Canonici Lateranensi 1

24121 Bergamo

Tel 035 216100 - Fax 035 249927

luca.ronzoni@sinapsisrl.it