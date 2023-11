Chef Davide Maci torna a casa sul lago di Como. Porterà una cucina conviviale

Il grande ritorno di chef Davide Maci sul Lago di Como. Dopo anni di assenza dalla città. Lo chef porta a Villa Làrio, luxury property a Pognana Lario, oltre 20 anni di esperienza nel mondo dell'ospitalità, avendo lavorato in alcuni dei migliori ristoranti e hotel d'Europa.

Ha collaborato con gli chef Bernard Fournier, Enrico Derflingher all'Hotel Eden di Roma e al Palace Hotel di St.Moritz, poi a Londra allo Sketch Restaurant di Pierre Gagnaire e al Trianon Palace di Versailles con Gordon Ramsay.

Lo chef Davide Maci

Chef Maci a Villa Lario con una cucina leggera e moderna

A Villa Lario, l'Executive Chef Maci trova l'ambiente tranquillo e lussuoso che fa tesoro della semplice bellezza e della convivialità per portare agli ospiti, piatti che raccontano l'amore italiano per il cibo che “scalda il cuore”. Una “cucina leggera, essenziale e moderna” che da sempre contraddistingue la filosofia di chef Maci.

I piatti di Davide Maci tornano sul lago di Como

«Si tratta di un nuovo capitolo molto interessante per Villa Làrio. La scena gastronomica è cambiata molto sul Lago di Como negli ultimi due anni. Siamo entusiasti di offrire ai nostri ospiti ma anche ai clienti comaschi una destinazione che combina il calore di una casa, la bellezza del design e dell'architettura italiana, i panorami mozzafiato sul lago di Como con una proposta gastronomica che celebra la convivialità, la cucina raffinata ma non complicata e l'italianità», queste le parole di Flore Pilzer, Head of Brand Villa Làrio.

Davide Maci riporta sul lago di Como la sua cucina definita 'essenziale e moderna'

In anteprima quindi, fino al 2 Gennaio, un menù in edizione limitata di signature dish di chef Maci che saranno in degustazione nella suggestiva cornice del ristorante Villa Bianca a Il Palazzo, una delle dimore storiche site nel parco secolare della villa comasca.

Villa Lario, menu Capodanno a 180 euro

Il ristorante, aperto anche agli esterni, su prenotazione, proporrà dal giovedì alla domenica, sia a pranzo che a cena, piatti che hanno caratterizzato la filosofia culinaria dello chef comasco.

Uno scorcio di Villa Larìo, sul lago di Como

Villa Lario resterà aperta per la notte di Capodanno proponendo un menù degustazione a cura dello Chef Maci, un dj set e fuochi d'artificio per una grande esperienza di “Dolce Vita” sul Lago di Como a 180€/persona su prenotazione. Lo chef Davide Maci firmerà, con la riapertura di Villa Làrio nella Primavera 2024, la Carta ufficiale della property.