La Nuova Zelanda di Cristian Monaco vince al “Gelato World Heritage”

Il gelato artigianale italiano da anni ha infranto il tetto di cristallo delle eccellenze nel mondo, e il concorso virtuoso che da cinque anni l'Associazione italiana gelatieri realizza sta a sottolineare - ancora una volta - l'estro e la competitività dei gelatieri italiani. Ad Excellence Food Innovation si è svolta la quinta edizione del Gelato World Heritage, concorso organizzato dall'Associazione italiana gelatieri per diffondere e rinnovare il messaggio e la cultura della Pace nel mondo. A concorrere sei ambasciate, Albania, Giappone, Svezia, Nuova Zelanda, Congo e Tunisia, giudicate da una giuria di eccellenza composta dal campione del mondo di gelateria Eugenio Morrone, dai gelatieri Vincenzo Pennestrì, Tiziano Damiano e Patrizia Morisi della Centrale del Latte. A salire sul podio più alto l'Ambasciata della Nuova Zelanda, composta da Cristina Asdagi, Domenico Lucchese, Gianluca Montervino, Ivano Donato, Domenica De Novara e capitanata dal maestro gelatiere Cristian Monaco - già ambasciatore del gelato italiano nel mondo - per un gelato base di vaniglia con caramello croccante, l'Okey Pokey appunto, tipico del luogo.

Cristian Monaco, capitano dell'ambasciata della Nuova Zelanda e vincitore del Gelato World Heritage

Ad accompagnare la presentazione del gelato le splendide creazioni di Molly Coppini che ha riprodotto il Kiwi, animale simbolo nazionale della Nuova Zelanda. «Abbiamo scoperto che la Nuova Zelanda ha una vera e propria cultura del gelato artigianale molto vicina alla nostra, e in questa competizione abbiamo riproposto un loro gusto, l'Okey Pokey, arricchito dalla grande creatività di Molly Coppini» ha spiegato il maestro gelatiere Cristian Monaco.

Gelato World Heritage, Onorio Vitti nominato “Ambasciatore del gelato italiano nel mondo”

Inoltre, durante l'evento, Onorio Vitti, proprietario di Vitti Gelateria dal 1898, è stato nominato “Ambasciatore del gelato italiano nel mondo”. Un titolo che non solo rappresenta un riconoscimento importantissimo per una delle famiglie simbolo dell'antica tradizione del gelato artigianale, ma anche la possibilità di far conoscere ed apprezzare ancor di più una delle eccellenze italiane che custodiscono un patrimonio inimitabile di storia, passione, esperienza. Onorio Vitti è la quinta generazione di artigiani del gelato e della pasticceria e racconta che «la storia della nostra azienda comincia nel 1800 e siamo una delle più antiche famiglie di gelatieri d'Italia e abbiamo nel dna una lunga tradizione di accoglienza e ospitalità. La nostra priorità è selezionare solo ingredienti di altissima qualità così da ottenere un ottimo risultato e proporre sempre il meglio ai clienti».

L'insegna Vitti ha quasi 130 anni di gusto, ed è un punto di riferimento nella centralissima Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma. La motivazione del riconoscimento va ricercata proprio nel valore di un prodotto che conserva lo spirito e la genuinità di una volta ma sempre guardando al futuro come ricordato anche da Onorio Vitti quando precisa che per la sua famiglia fare gelato è «una tradizione che viene tramandata di padre in figlio attraverso uno studio costante e una continua innovazione» ed è per questo che la nomina ad “Ambasciatore del gelato italiano nel mondo” rappresenta per lui un grande vanto e un onore immenso. Oggi la famiglia Vitti è presente a Roma con diverse gelaterie e con un'ottima proposta di cucina, così come a Lugano è un'esclusiva vetrina della miglior tradizione italiana. L'ultimo progetto concretizzato, Taki, vede infine la valorizzazione dell'esperienza giapponese a tavola.