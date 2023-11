I forni di Unox Casa portano l'alta cucina tra le mura domestiche

Unox è una realtà che non ha quasi bisogno di presentazioni. Azienda nata a Padova nel 1990, in questi anni è diventata uno dei punti di riferimento mondiali per i forni professionali. Unox, però, è anche sinonimo di innovazione, sia dal punto di vista del prodotto sia dal punto di vista commerciale. È in questo solco che, nel 2020, è nata Unox Casa. Una data non casuale, eravamo nel pieno della pandemia, e l'obiettivo del progetto, affidato a Matteo De Lise, era creare un prodotto dedicato alle residenze di lusso, in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico che, privato dell'esperienza dei ristoranti, desiderava trasformare la propria cucina in un luogo dove realizzare piatti gourmet, precedentemente appannaggio degli chef professionisti. Oggi, tre anni dopo, quell'idea, poi diventata realtà, ha dimostrato di essere stato vincente.

Un forno Unox Casa Modello 1S

Unox Casa, un'idea nata durante la pandemia

È lo stesso De Lise, ancora alla guida del progetto, a raccontarci com'è nata Unox Casa e come ha preso forma la sua creatura, il SuperOven. «Unox era ed è tra i leader mondiali nella produzione di forni professionali - ha sottolineato - Nel 2020 arriva il Covid e, di fatto, congela il suo core business. Cosa fare? C'era un'idea che era in sospeso da tempo e a cui la pandemia ha dato la spinta decisiva. L'idea era quella di portare strumenti professionali anche in casa». Un'idea che, però, per prendere forma aveva bisogno di tempo. Il passaggio da una cucina professionale a una casa privata non è di certo immediato. C'era da ragionare sulle dimensioni, ma anche sull'estetica, sull'usabilità e su una serie di aspetti tecnici. «Abbiamo così iniziato con il primo prototipo - ha aggiunto De Lise - E ci siamo accorti che l'idea di portare il ristorante in casa poteva essere davvero quella giusta».

Matteo De Lise

Un dettaglio non scontato. Quelli di Unox Casa sono, infatti, forni di altissima gamma, con un prezzo superiore anche di quattro volte rispetto agli altri prodotti di quel segmento. Insomma, serviva un lavoro certosino, per far emergere l'eccellenza e l'unicità del prodotto. «Abbiamo lavorato sull'aspetto estetico - ha evidenziato De Lise - Abbiamo lavorato, però, soprattutto sull'usabilità. La rivoluzione non è portare un forno professionale in casa, ma portare in casa un forno professionale che ognuno possa utilizzare. Abbiamo così azzerato ogni possibile barriera di ingresso. Io ti garantisco che il tuo forno cucina nel migliore dei modi, perché lo utilizzano i migliori ristoranti del mondo, ma anche che tu possa goderti ogni preparazione senza fare alcuna fatica».

SuperOven, tecnologia e design per la casa

È nato, quindi, così SuperOven di Unox Casa. Il forno è attualmente disponibile in due versioni: Model 1, il totem tecnologico che sfrutta la potenza e la versatilità di due forni professionali; Model 1S, la configurazione più compatta, dotata di una singola camera di cottura. Entrambi presentano un sistema di ventilazione integrato, che elimina ogni odore e vapore grazie a filtri professionali a carboni attivi, garantendo prestazioni impeccabili e mantenendo un'aria sempre fresca e pulita. Inoltre, il lavaggio è completamente automatico. L'idea di Unox Casa risulta così essere un perfetto matrimonio tra design e tecnologia. L'immagine, che in una casa non può non contare, è curata nei massimi dettagli: linee pulite, materiali di qualità e un design altamente riconoscibile ne fanno uno strumento adatto ad essere inserito nei più diversi contesti.

Unox Casa Model 1

La tecnologia, invece, lo rende uno strumento unico nel suo genere. SuperOven consente di effettuare ogni tipo di cottura, anche quelle che nei forni da casa non sono mai state possibili, come grigliatura, frittura, affumicatura, disidratazione, cottura a vapore o sottovuoto. Grazie ai sensori che monitorano continuamente la percentuale di umidità all’interno della camera di cottura è possibile cuocere il cibo in modo perfetto e uniforme e 3 volte più velocemente rispetto a un normale forno. «Il risultato finale non garantisce soltanto la miglior cottura e il miglior sapore possibili, ma ha anche un importante legame con la salute - ha specificato De Lise - I nostri forni permettono di conservare tutte le proprietà organolettiche di un prodotto».

Cucina di alta qualità senza fatica, ma divertendosi

Il forno ideato da Unox Casa è, in sostanza, una vera e propria fuori serie. Sorge, però, spontanea una domanda: se fa tutto lui, non si corre il rischio di non divertirsi più in cucina? «Nessuno ha intenzione di togliere questo aspetto - ha spiegato De Lise - I nostri forni eliminano la complessità di alcune cotture e di alcune preparazioni, ma lasciano spazio al divertimento, per chi ha voglia di provare sempre cose nuove, per chi sente o legge qualcosa e gli viene voglia di provarlo. Come? Soltanto in Italia ci sono a disposizione quattrocento diversi programmi di cottura».

La sede di Unox

Non solo, aggiungiamo noi. Il divertimento con Unox Casa è dato anche dalla piattaforma digitale ideata dall'azienda. Si chiama Cook Like a Chef e può essere definita come un Netflix della cucina. All'interno della piattaforma, gli utenti vengono ispirati da contenuti organizzati per temi, proprio come su Netflix, che intercettano i gusti e i desideri dell'utente e lo guidano attraverso proposte video. «Per realizzare questa piattaforma abbiamo creato dei veri e propri set cinematografici all'interno dell'azienda - ha concluso De Lise - Collaboriamo con chef da tutto il mondo. L'obiettivo è quello di stimolare la curiosità dei nostri clienti, fornendo loro la possibilità di provare ricette sempre nuove». Questi brevi video illustrano in modo semplice le fasi di preparazione e cottura di piatti sfiziosi. Alla fine, è possibile scaricare direttamente il programma di cottura scelto sul proprio forno. Ma la piattaforma non si ferma qui. Il servizio Personal Cooking Trainer fornisce anche il supporto individuale on demand degli chef Unox Casa, che possono mettersi in contatto con gli utenti prima di una cena suggerendogli un menu e guidandoli passo dopo passo nella creazione di piatti unici.

Unox

Via Ettore Majorana 22 - 35010 Cadoneghe PD

Tel 0498657511