Al Convegno nazionale ABI Professional per scoprire nuovi segreti della mixology

Roma, la Città Eterna, si prepara ad accogliere dal 7 al 9 novembre il 7° Convegno nazionale ABI Professional, un evento annuale che riunisce i migliori talenti del mondo della mixology italiana. L'Hotel Mercure Roma West si prepara a trasformarsi in un tempio di sapore, creatività e passione mentre i bartender professionisti, gli esperti e gli appassionati si riuniscono per celebrare l'arte della miscelazione. Il Convegno ABI Professional Bartender è un appuntamento imperdibile per chiunque ami il mondo dei cocktails. Un evento che offre una piattaforma di discussione per esplorare le ultime tendenze, le nuove tecniche e le sfide che il comparto della mixology sta affrontando. La mixology è molto di più che semplici cocktail: è l'arte di creare esperienze gustative indimenticabili, e il Convegno è il luogo perfetto per condividere e scoprire nuovi segreti dietro il banco.

La location, l'Hotel Mercure Roma West, è una scelta perfetta. Situato nella splendida cornice della Città Eterna, questo hotel offre l'atmosfera ideale per ispirare la creatività e la passione dei bartender. Ma il Convegno non è solo un luogo di apprendimento; è anche un'occasione per celebrare e mettere alla prova le abilità dei bartender italiani. Il "Caffè Vergnano Challenge" è uno degli aspetti più intriganti dell'evento. Questo concorso sfida i partecipanti a creare cocktail unici utilizzando il caffè Vergnano, un'iconica marca di caffè italiana. Questa competizione non solo mette alla prova la creatività dei bartenders, ma offre anche l'opportunità di scoprire nuove combinazioni di sapori che possono arricchire il mondo della mixology. Il 7° Convegno Nazionale ABI Professional Bartender è una celebrazione dell'eccellenza nel mondo della mixology italiana. È un'occasione per scoprire nuove tendenze, apprendere dalle menti più brillanti del settore e godere di una competizione feroce e deliziosa. Questo evento è un'opportunità unica per avvicinarsi all'arte di creare cocktails, imparare da esperti e assaporare l'energia e la passione che solo la Città Eterna può offrire.