Il panettone artigianale supera il panettone industriale nel valore commerciale

Una vera e propria svolta. Il panettone artigianale ha raggiunto e superato il panettone industriale. Non tanto sulle quantità prodotte e vendute ma certamente per il valore commerciale che ormai è oggettivo. In verità, potremmo dire lo stesso su tanti altri prodotti artigianali legati alla pasticceria che, da anni ormai, non hanno paragoni rispetto a tutti quelli proposti nella grande distribuzione.

Ma, considerato il periodo, solitamente tra dicembre e gennaio si tirano le somme rispetto agli anni passati. In supporto alla nostra tesi è anche una ricerca realizzata, da CSM Bakery Solutions, attivo nel settore della pasticceria e della panificazione.

Boom del panettone artigianale, il preferito dai consumatori

Il trend che potrebbe continuare a crescere anche quest'anno e in futuro si riferisce ad un mercato da 30,1 mila tonnellate e 270 milioni di euro di panettoni, la proposta artigianale cresce arrivando a coprire il 58% del valore del comparto e assestandosi a 140 milioni di euro rispetto all’industrial che arretra. La novità che sorprende maggiormente la nostra categoria è che aumentano le famiglie (soprattutto giovani) che acquistano il panettone artigianale.

Su 9,5 milioni di famiglie che consumano panettone, sono 2,4 milioni quelle che lo acquistano artigianale, dato che ha portato il mercato artigianale a superare il valore economico di quello industriale. Tra i nuovi acquirenti la fascia più rilevante è quella compresa tra i 25 e i 34 anni, residente nel centro Italia, che mette al primo posto la ricerca di un prodotto di qualità, prima del prezzo, prediligendo marchi e ingredienti italiani, sostenibili ed etici.

Perché si acquista un panettone artigianale? Per i consumatori i panettoni artigianali sono garanzia di qualità e moltissimi dichiarano di acquistare solo da negozi di fiducia, oltre che spinti dalla notorietà del pasticcere. Il mercato artigianale presenta invece una potenziale crescita che passa attraverso tre concetti chiave: scelta di gusti (e valorizzazione delle ricette territoriali), estrema cura del packaging e valorizzazione ed ampliamento dei differenti canali di distribuzione.

Oltre all’acquisto in store, si fa spazio l’e-commerce preferito dal 20% della clientela, indice di una forte digitalizzazione delle abitudini che sta investendo il mondo della pasticceria italiana, compresi i piccoli laboratori.