MasterChef, cosa c'è da sapere sulla nuova stagione: giudici, ospiti e novità

Il profumo avvolgente dei piatti appena sfornati, la tensione palpabile nell'aria, la creatività che esplode in ogni cucchiaio: è l'inconfondibile atmosfera di MasterChef Italia, il cooking show che continua a conquistare il cuore degli appassionati di cucina in tutta la nazione. La nuova stagione, in partenza giovedì 14 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su Now, si preannuncia epica, con aspiranti chef provenienti da ogni angolo d'Italia, pronti a mettersi in gioco per realizzare il loro sogno di diventare il nuovo MasterChef italiano.

Tutto pronto per la nuova stagione di MasterChef su Sky e Now TV

MasterChef, la nuova stagione: chi sarà in giuria?

La giuria, composta dai rinomati chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, torna a guidare il destino culinario dei partecipanti. Affiatati e unitissimi, il trio non solo valuterà insindacabilmente i piatti proposti, ma si avvarrà anche della consulenza di un "giudice ombra", una figura misteriosa il cui parere potrebbe essere decisivo nel determinare chi merita di avanzare nella competizione.

Un tocco di suspense che promette di rendere questa stagione ancora più intrigante e imprevedibile. Il traguardo storico dei 300 episodi della versione italiana di MasterChef sarà celebrato in uno speciale episodio atteso per fine gennaio, un momento di festa che si intreccerà con la sfida della masterclass. Un percorso appassionante, nel quale gli aspiranti chef dovranno dimostrare creatività, abilità tecnica e resistenza sotto pressione.

Le novità della nuova stagione di MasterChef?

Le novità di questa stagione arricchiscono ulteriormente l'esperienza di MasterChef. I Live Cooking, al centro dei primi due episodi attesi per giovedì 14 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now (sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go), saranno la prova del fuoco per gli aspiranti. Di fronte ai giudici, dovranno presentare un piatto frutto della propria ispirazione, sperando di conquistare l'ambito grembiule bianco. La presenza del "giudice ombra" aggiunge un elemento intrigante, rendendo le valutazioni ancora più imprevedibili.

Tra le novità c'è anche l'introduzione dello “Stress Test” che sarà un banco di prova cruciale per i concorrenti chiamati a dimostrare il loro valore per ottenere il grembiule bianco. Inoltre occorrerà prestare molta attenzione alle sempre più enigmatiche Mystery Box, che potranno essere un trampolino verso il successo o una sfida estrema, a seconda delle idee dei giudici. Il colore delle scatole sarà determinante, promettendo momenti di grande tensione e colpi di scena culinari. Le prove classiche, come gli Invention Test, i Pressure Test e gli Skill Test, saranno arricchite da scenari mozzafiato. I concorrenti si troveranno a cucinare in luoghi iconici come Messina, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle a Roma, e persino nel suggestivo Museo del Cinema di Torino, aggiungendo un tocco di magia alle loro creazioni gastronomiche.

Gli ospiti della nuova stagione di MasterChef

Ospiti illustri, tra cui il ritorno di Joe Bastianich e del Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari - quest'ultimo avrà al suo fianco la figlia Debora - contribuiranno a rendere la competizione ancora più avvincente. La stagione si preannuncia ricca di sorprese e di emozioni, con il vincitore che avrà l'opportunità di portare a casa un premio sostanzioso - 100mila euro in gettoni d'oro -, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l'accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Ritroveremo anche:

Alex Atala , fucina di creatività in arrivo da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo D.o.m., due stelle Michelin, ristorante definito “una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio” grazie a ingredienti tipicamente brasiliani trattati con tecniche altamente professionali, per far incontrare multiculturalismo e biodiversità;

, fucina di creatività in arrivo da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo D.o.m., due stelle Michelin, ristorante definito “una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio” grazie a ingredienti tipicamente brasiliani trattati con tecniche altamente professionali, per far incontrare multiculturalismo e biodiversità; Chiara Pavan , al timone del Venissa di Mazzorbo Venezia, sostenitrice di una nuova idea di cucina chiamata “ambientale” (inteso come legata sia all'ambiente, all'isola e alla laguna, sia alla sostenibilità: si punta sul biologico a km 0, si propone in carta un solo piatto di carne, si ripone grande attenzione a sprechi e riduzione della plastica): classe 1985, veronese, è stata nominata Migliore Chef donna italiana per le Guide de L'Espresso 2019;

, al timone del Venissa di Mazzorbo Venezia, sostenitrice di una nuova idea di cucina chiamata “ambientale” (inteso come legata sia all'ambiente, all'isola e alla laguna, sia alla sostenibilità: si punta sul biologico a km 0, si propone in carta un solo piatto di carne, si ripone grande attenzione a sprechi e riduzione della plastica): classe 1985, veronese, è stata nominata Migliore Chef donna italiana per le Guide de L'Espresso 2019; Riccardo Gaspari , originario di Cortina d'Ampezzo e dunque montanaro vero: taciturno, concreto e grande appassionato di natura; allievo di Massimo Bottura, al suo SanBrite (dall'unione di San, che sta per “sano”, e Brite, come la malga dove si lavora il latte, ristorante che ha ricevuto una stella Michelin e una stella verde) prende forma l'”agricucina”, che interpreta la tradizione della cucina di montagna proiettandola verso una raffinata contemporaneità, combinando le lavorazioni antiche e le tecniche moderne;

, originario di Cortina d'Ampezzo e dunque montanaro vero: taciturno, concreto e grande appassionato di natura; allievo di Massimo Bottura, al suo SanBrite (dall'unione di San, che sta per “sano”, e Brite, come la malga dove si lavora il latte, ristorante che ha ricevuto una stella Michelin e una stella verde) prende forma l'”agricucina”, che interpreta la tradizione della cucina di montagna proiettandola verso una raffinata contemporaneità, combinando le lavorazioni antiche e le tecniche moderne; Assaf Granit , chef da una stella Michelin originario di Gerusalemme che ha portato la sua passione per la cucina mediorientale - con i suoi ingredienti e i suoi metodi ma anche la sua essenza fatta di una commistione tra culture, cibi e persone - tra Parigi e Londra, nei suoi ristoranti noti per lo stile israeliano di accoglienza, tra rumori, confusione ma grande divertimento;

, chef da una stella Michelin originario di Gerusalemme che ha portato la sua passione per la cucina mediorientale - con i suoi ingredienti e i suoi metodi ma anche la sua essenza fatta di una commistione tra culture, cibi e persone - tra Parigi e Londra, nei suoi ristoranti noti per lo stile israeliano di accoglienza, tra rumori, confusione ma grande divertimento; Mory Sacko , astro nascente della cucina francese – nato in Senegal da genitori maliani e senegalesi – che ha già conquistato una stella Michelin col suo ristorante MoSuke (delicata combinazione di spirito e forza, Mo richiama il suo nome e Suke è un omaggio all'unico samurai di origine africana conosciuto in Giappone), aperto solo nel 2020 dopo la partecipazione a un talent show televisivo, dove miscela un'ispirazione africana, nutrizione giapponese e le basi delle tecniche francesi;

, astro nascente della cucina francese – nato in Senegal da genitori maliani e senegalesi – che ha già conquistato una stella Michelin col suo ristorante MoSuke (delicata combinazione di spirito e forza, Mo richiama il suo nome e Suke è un omaggio all'unico samurai di origine africana conosciuto in Giappone), aperto solo nel 2020 dopo la partecipazione a un talent show televisivo, dove miscela un'ispirazione africana, nutrizione giapponese e le basi delle tecniche francesi; Andreas Caminada, vero genio della cucina mondiale, che ha basato tutta la sua attività in Svizzera, nel paesino di Fürstenau, una delle città più piccole al mondo (meno di dieci residenti tutto l'anno): nel 2003 ha aperto il suo ristorante Schloss Schauenstein grazie al quale è riuscito a influenzare un'intera generazione di giovani chef, tanto che appunto ora è ormai consuetudine parlare di “generazione Caminada”, e che negli anni ha conquistato 3 stelle Michelin, 19 punti Gault Millau e, dal 2010, un posto nella classifica World's 50 Best Restaurants.

MasterChef e lo sguardo alla sostenibilità

Ultimo ma non meno importante è un altro aspetto: quello legato all'impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale che il mondo di MasterChef Italia rinnova con un approccio responsabile e consapevole. L'obiettivo è promuovere un consumo eco-sostenibile, rispettare l'ambiente e combattere lo spreco alimentare. Da anni, la produzione adotta un approccio plastic-free ed eco-friendly in tutti i luoghi di lavoro, utilizzando prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) di natura compostabile ed ecosostenibile.

In collaborazione con Last Minute Market, durante le registrazioni delle puntate, vengono recuperate le eccedenze alimentari inutilizzate a favore dell'Onlus "Opera Cardinal Ferrari", che gestisce una mensa per le persone in difficoltà a Milano. Questo impegno sociale evidenzia la responsabilità di MasterChef Italia nei confronti della comunità locale. Il passo avanti più significativo arriva con la certificazione "Food Waste Management System" da parte di Bureau Veritas. MasterChef Italia è la prima realtà al mondo ad ottenere questa certificazione, che attesta l'eccellenza nei processi di acquisto, smaltimento e recupero dei prodotti, nonché un sistema di gestione per gli sprechi alimentari. Questo riconoscimento globale attesta l'impegno di MasterChef Italia nel ridurre l'impatto ambientale e gestire in modo responsabile le risorse alimentari. Bureau Veritas ha anche certificato la corretta applicazione del protocollo "Green Audiovisual", dimostrando l'efficacia nella gestione della sostenibilità ambientale. Questo include la riduzione dei consumi, l'abbattimento dell'impatto ambientale, la diminuzione dei trasporti, e una corretta gestione di rifiuti e scarti.

Torna anche l'appuntamento con MasterChef Magazine

Parallelamente, dal 22 dicembre, MasterChef Magazine torna in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 19.35. Lo show offre uno sguardo approfondito sul mondo culinario, con chef e aspiranti chef che condividono la loro passione per il cibo e presentano ricette a tema in ogni episodio. Gli chef amatoriali in gara si uniranno a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici, per condividere la propria visione della cucina attraverso rubriche tematiche e la preparazione di piatti unici.

MasterChef, quali sono i valori? E ci sarà MasterChef Junior?

«Il valore di MasterChef è la modernità. Quando abbiamo cominciato a farlo con Sky, i primi che hanno creduto in questo formato, Sky rappresentava la modernità nel panorama televisivo italiano, con un'attenzione al dettaglio straordinaria, e quindi, questo era un formato perfetto. MasterChef ha cambiato il modo di affrontare il tema del cooking in televisione, perché lo faceva e lo fa tuttora in modo unico e moderno. E continua a essere moderno sia per le piccole modifiche nel meccanismo che andiamo a fare ogni anno, ma anche e soprattutto per le storie dei concorrenti, che arrivano e si raccontano, portandosi dietro la loro tradizione, le ricette che hanno imparato a casa. Tutto questo diventa materia prima importantissima per i nostri tre giudici, che sono delle star, e non solo per le stelle guadagnate come chef, ma per la loro capacità di empatizzare con i concorrenti che è veramente rara. Inoltre, hanno creato tra loro anche un clima unico»: parole espresse da Leonardo Pasquinelli, ceo di Endemol Shine Italy, che produce il cooking show di Sky, giunto alla tredicesima edizione, durante la presentazione alla stampa del programma.

«Tutto questo accade anche grazie al lavoro di chi scrive e al clima di collaborazione e di costruzione del programma con Sky» ha dichiarato ancora Pasquinelli che, alla domanda se si pensa di tornare a produrre anche MasterChef Junior, ha risposto: «Sarebbe interessante pensare a un'edizione teen del programma, con gli adolescenti come protagonisti perché potremmo raccontare una generazione. I meccanismi di MasterChef, infatti, potrebbero essere molto utili per farci capire meglio cosa passa per la testa di questi ragazzi».

Ora si può acquistare e personalizzare il proprio grembiule MasterChef

Infine, da inizio dicembre, grazie a Siggi, nei principali negozi flagship Sky di tutta Italia sono disponibili alcuni dei prodotti cult di MasterChef Italia. Dal grembiule ufficiale in diverse versioni (bianco per i Live Cooking, rosso per le sfide in esterna, nero per il Pressure Test) al cappello da chef, guantone per il forno, tovaglietta e tovaglioli, tutti brandizzati MasterChef. Un modo per portare a casa un pezzo dell'entusiasmante mondo culinario che ha appassionato milioni di telespettatori. Per gli interessati, l'elenco completo degli store coinvolti in questa iniziativa è disponibile alla pagina "Trova Sky". MasterChef Italia, oltre a ispirare in cucina, dimostra come l'impegno per l'ambiente e la comunità possano essere ingredienti fondamentali per una ricetta di successo.