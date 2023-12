Per Euro-Toques si apre una stagione nuova e si riparte con determinazione

Il 2024 sarà un anno ricco di opportunità per la nostra associazione. Euro-Toques è in costante movimento e promuove da lungo tempo un programma di sviluppo in Italia e in tutto il mondo per diffondere i propri valori. Si apre una stagione nuova e c’è tanta voglia di ripartire con sempre maggior determinazione. Questo è il leit motiv di fondo, la sensazione che è palpabile incontrando gli associati e frequentando i vostri ristoranti. Siamo un gruppo di professionisti che si sta definendo ancora una volta con un profilo di alta competenza sempre più riconosciuto.

Non solo un’autorevole unione di cuochi, ma un vibrante consesso di competenze, che continua a essere alimentato da forze giovani. Innesti virtuosi che nutrono e rinvigoriscono. Per non parlare dell’ottimismo e della propositività che derivano dalle idee nuove. Siamo un mondo che avanza, in piena connessione con il momento importante che sta vivendo la cucina italiana, e non all’italiana, in ogni continente.

Merito dei nostri colleghi che si impegnano in questa direzione ovunque e merito anche nostro grazie a un’Euro-Toques dinamica su questo fronte grazie alle davvero numerose missioni portate a termine con successo. Il protocollo ITA0039 per la tutela dei veri ristoranti italiani all’estero lo conferma. Uno strumento che non è solo una garanzia di autenticità per i consumatori, ma un presidio che difende e sostiene tutta la filiera produttiva.

La materia prima, i nostri ingredienti e la loro stagionalità sono per Euro-Toques un punto d’onore. Ci battiamo per divulgare il valore aggiunto dell’utilizzo delle ricette tradizionali, così come la diversità dei sapori e la varietà, tenendo sempre in primo piano come obiettivo quello di offrire ai consumatori, oltre a un variegato panorama in fatto di gusto e soddisfazione sensoriale, una dieta alimentare sana e un equilibrato apporto nutrizionale.

Il principio del fresco è sempre più che saldo, ma oggi, con tecnologie impensabili solo fino a qualche anno fa che sono nostre alleate, si può lavorare e servire anche un fresco come sigillato da un fermo immagine. Per proporre tutto l’anno in assoluta sicurezza alcuni sapori ai massimi livelli. Basti pensare ai gamberi rossi, che hanno una stagione di pesca di pochi mesi. Congelati a bordo, e non trattati, la loro freschezza è una certezza.