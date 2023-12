Dai concorsi le soluzioni vincenti per il laboratorio di pasticceria

Il 2024 per la Federazione inizia con un appuntamento importantissimo sotto diversi punti di vista. Sarà a Carrara dal 3 al 6 marzo per la 44ª edizione di Tirreno Ct Ospitalità Italia, dove organizza il Campionato italiano di Pasticceria Gelateria Cioccolateria. Tre le categorie in cui cimentarsi: cioccolato, pastigliaggio e zucchero artistico.

Dalle competizioni le soluzioni vincenti per il laboratorio di pasticceria

Da sottolineare il fatto che questa manifestazione è aperta a tutti i professionisti del dolce maggiorenni e non solo agli associati alla Fipgc. In più, i tre vincitori di categoria formeranno la Nazionale italiana Pasticceri che parteciperà alla finale del mondiale The World Trophy of Pastry Gelato Chocolate in calendario nel 2025 a Host Fiera Milano. Davvero una grande occasione da non perdere. A Tirreno Ct per le tre categorie i concorrenti dovranno realizzare una piece artistica con in aggiunta per il cioccolato due cioccolatini, per il pastigliaggio un dessert al piatto e per lo zucchero artistico una torta moderna. Elaborazioni che saranno degustate da una giuria.

Sempre a Carrara la federazione organizzerà il Campionato italiano artisti decoratori. Anche in questo caso il vincitore rappresenterà la Nazionale, sempre a Host, nell'ambito della finale del Sugar Artist World Championship 2025. Si tratta di eventi di grande rilievo a cui è importante partecipare non solo sotto il profilo agonistico e della visibilità, vista la caratura delle iniziative, ma anche e soprattutto in quanto il confronto è crescita professionale e la competizione non è sinonimo di chiusura, ma di condivisione. Un palcoscenico che si rivela un momento di formazione continua dove l'arte dei colleghi/rivali può essere fonte di nuove idee da mettere in pratica quando si ritorna in laboratorio.

E qui inizia un'altra sfida di peso. Dobbiamo stare al passo con i tempi per soddisfare la richiesta crescente della clientela e le sue esigenze. E allora l'impegno è quello di lavorare sugli assortimenti con l'obiettivo di creare quella giusta miscela che unisce estetica, gusto, stratificazioni particolari e quella equilibrata masticabilità che chiude il cerchio della degustazione e dell'aspettativa. È anche per questo che partecipare alle competizioni significa dare una sguardo attento al mondo professionale per trovare spunti inediti e soluzioni vincenti sul nostro mercato, quello dei consumatori.