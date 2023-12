Le collezioni autunno/inverno 2023 di Tognana per ravvivare la tavola

Per la stagione autunno/inverno 2023, Tognana, azienda di spicco nella produzione e distribuzione di porcellane da tavola, pentole e articoli per la casa, presenta nuove collezioni di tableware progettate per infondere calore agli ambienti domestici e adornare le tavole.

Le nuove collezioni autunnoinverno di Tognana

Una palette di colori che va dal rosso all'audace nero, con accenti di verde e azzurro che richiamano le sfumature della terra e della natura: la stagione più fredda dell'anno e il periodo natalizio si tingono di vivaci colori grazie alle originali ed eleganti proposte di Tognana. Queste novità animano la mise en place con decorazioni sofisticate e raffinate, pensate per sorprendere piacevolmente gli ospiti.

Tognana, ampia gamma di tableware per le feste e non solo

La casa si colora di tonalità autunnali grazie alla collezione Autumn Bliss, che con colori tipicamente stagionali, morbidi e delicati, dona calore all'atmosfera, creando un ambiente accogliente. D'altra parte, la gamma Oriental Soul unisce il design contemporaneo a un tocco etno-chic, mescolando tradizione e modernità per una mise en place elegante e curata, perfetta non solo per le festività!

Le linee Hazel & Arcadia della collezione Autumn Bliss 1/5 Le linee Cécile Black & Rombus della collezione Oriental Soul 2/5 La Linea Xmas Joy 3/5 Le linee Cortina & Vintage Winter 4/5 La collezione Chirstmas Folks! 5/5 Previous Next

Per riempire la casa del calore e del comfort unici del periodo natalizio, Tognana presenta collezioni tableware pensate per impreziosire la tavola e ideali come regali originali e colorati. Dall'elegante decoro della linea Xmas Joy e il classico motivo tartan sul tessuto rosso vivace di Tartan Dublino, allo stile distintivo delle linee Cortina & Vintage Winter, che propongono originali mug con tre decori lettering tipicamente natalizi; chi ama pupazzi di neve, gnomi, renne e piccoli Babbi Natale apprezzerà la nuovissima collezione Christmas Folks!

Dai servizi da tavola classici ai piatti per il panettone, dalle mug perfette come regali alle tovaglie e runner per abbellire e impreziosire: il Natale 2023 firmato Tognana sarà apprezzato da tutti!

Per informazioni: www.tognana.com