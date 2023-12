La Sardegna incontra l'Umbria sotto le stelle di Euro-Toques

Una tre giorni davvero intensa, quella che ha visto protagonista a Cagliari una folta delegazione di Euro-Toques Italia guidata dal presidente nazionale e internazionale Enrico Derflingher. L’occasione, dal 16 al 18 dicembre, è stata l’edizione 2023 di “In Italy-Festival del cibo e del turismo”.

A tavola con Umbria e Sardegna, un evento che promuove la cultura gastronomica

Marina di Gusto, un dialogo con le materie prime

La manifestazione si propone di far conoscere e valorizzare la cultura enogastronomica italiana attraverso gemellaggi regionali che si sviluppano lungo tavole rotonde, degustazioni e concorsi. Quest’anno, in parallelo, le regioni Umbria e Sardegna. L’incontro di andata si è svolto a Perugia in aprile valorizzando i prodotti sardi Pecorino di Sennariolo, Zafferano e Olio Evo di Cuglieri, Carciofo spinoso di Villasor e Carignano di Calasetta. Il ritorno in questi giorni nel capoluogo sardo, sotto la direzione artistica di Gianluca Mureddu, all’insegna di Tartufo, Cipolla di Cannara, Cioccolato di Perugia, Lenticchie di Colfiorito, Vino e Olio Evo offerti dalle aziende del circuito “Campagna Amica Umbria”. Il tutto nell’ambito della manifestazione “Marina di Gusto” in collaborazione con il Consorzio Cagliari Centro Storico.

Alcuni degli associati Euro-Toques presenti a Cagliari

Marina di Gusto, si parla di cioccolato (umbro)

Incipit con le tavole rotonde dedicate che hanno esplorato tematiche come le radici, il turismo sostenibile, per poi puntare i riflettori su legumi, cipolla e cioccolato. In particolare, su questa materia prima, Italia a Tavola ha moderato un confronto che ha visto alternarsi la nutrizionista Valentina Urpi, Stefano Mazzella, (sommelier Fisar), Enrico Derflingher e Sebastiano Banni, docente di Fisiologia e nutrizione presso l’Università di Cagliari. Sotto la lente questo alimento, ma anche ingrediente ed elemento di sostegno fisico e psichico. Un’emozione da gustare con il palato. Il cioccolato vanta un ricco ventaglio di proprietà e declinazioni e in Umbria trova una sua patria di elezione, dove prospera più di un centinaio di imprese e laboratori artigianali. Nel corso dell’incontro è emerso anche un dato curioso: una seria ricerca scientifica ha messo in correlazione il consumo di cioccolato e il numero di Premi Nobel vinti per Paese. Ebbene, le nazioni forti consumatrici ne fanno incetta. Le tavole rotonde sono state organizzate da Luigi Mundula, presidente del comitato scientifico e del corso di laurea Made in Italy, cibo e ospitalità-Mico presso l'Università di Perugia.

In cucina con Marco Marras, Anuelo Serra, Enrico Derflingher, Paolo Schiavo, Nicola Mura, Cristian Benvenuto

Marina di Gusto, un contest con 12 ristoranti

Sul fronte ristorazione, come ha ricordato Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico, «i sapori delle due regioni si sono mescolati nel contest gastronomico Menù delle regioni, dove i prodotti umbri sono stati offerti a 12 ristoranti dello storico quartiere Marina». Antica Hosteria, L’Ambasciata, La Cozzeria, Is Feminas, Sa Schironada, Antica Cagliari, Antica Cagliari Bistrot, Su Cumbidu Mare, Osteria Paradiso, Pane e Binu, Locanda Leonildo dal Buongustaio, Sa Schironada Bistrot e Ristorante Derò hanno realizzato un piatto (antipasto, piatto principale o dessert) valutato da una giuria Euro-Toques composta da Enrico Derflingher, Paolo Schiavo, Gianni Tarabini, Silvia Baracchi, affiancati da chi scrive come giurato-stampa. In aggiunta, questi menu sono stati proposti ai clienti dei ristoranti. Fotografando uno dei piatti e postando la foto sul proprio profilo Instagram hanno avuto la possibilità di vincere un tour enogastronomico di una settimana in Umbria, offerto dai main sponsor Ccn Villasor e Welcome Sant'Antioco.

Con il Piatto d'Argento, Leonildo Contis, Luigi Dedoni e Dennis Cardoni

Marina di Gusto, i capitani di Euro-Toques

Il gruppo di ristoranti è stato suddiviso in quattro squadre capitanate dagli associati Euro-Toques Giovanni Porretto, Anuelo Serra, Marco Marras e Giuseppe Triolo, che hanno fornito le direttive per concepire le originali ricette con un ventaglio di materie prime umbre abbinandole a scelta con almeno un prodotto sardo (bottarga, guanciale, carciofo, zafferano, casizolu, pecorino fresco).

Il panettone interpretato dalla Locanda Leonildo del Buongustaio

Piatto d'Argento Menù delle Regioni

Il Premio Piatto d’Argento Menù delle Regioni è stato conquistato dalla squadra di Giuseppe Triolo composta da Pani e Binu (Luigi Dedoni), Locanda Leonildo del Buongustaio (Leonildo Contis) e Derò Restaurant (Dennis Cardoni). La premiazione si è svolta dopo il galà La Cena delle Stelle presso l’Hotel Regina Margherita, guidato dal general manager Renato Barbon e quartier generale di “In Italy-Festival del cibo e del turismo”. Un momento celebrativo che è stato anche l’occasione per consegnare le targhe Euro-Toques ai nuovi soci di Cagliari Maria Carta (Is Femminas ristorante) e Nicola Mura (Bistrot Antica Cagliari). Nota a margine. Alberto Melis, titolare del Gruppo Antica Cagliari, è stato insignito da pochi giorni del premio Industria Felix. La sua società è stata annoverata tra le più competitive imprese italiane, l'unica in Sardegna nel segmento ristorazione.

I nuovi soci Maria Carta (Is Femminas ristorante) e Nicola Mura (Bistrot Antica Cagliari) 1/4 Il raviolo con noci e tartufo umbro di Derò Restaurant 2/4 Il polpo con le mandorle di Pani e Binu 3/4 Il congresso Euro-Toques in piena attività 4/4

La Cena delle Stelle a 14 mani

La Cena delle Stelle ha visto presenti oltre 90 ospiti. In sala anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e l'assessore al Turismo, artigianato e commercio Giovanni Chessa. Un veloce saluto privato ai cuochi impegnati in cucina anche da parte della ministra per le Disabilità Alessanda Locatelli, presente a Cagliari. Il menu è stato davvero siderale: Culurgionis ai 5 cereali con ostrica in crema di latte (Anuelo Serra, Ristorante Insula Cines Porto Cervo Cucina Spreco Zero 3.60), Nugget -Pollo bianco valdarnese, maionese di quinto quarto e Tartufo Pregiato Urbani Tartufi (Andrea Impero, Ristorante Elementi, Brufa di Torgiano-Perugia, 1 stella Michelin), Riso Carnaroli Campo dell’Oste, rape rosse, Gorgonzola Bassi Gran Vittoria Dop, Tartufo Pregiato Urbani Tartufi (Gianni Tarabini, Ristorante La Preséf, Mantello-Sondrio, 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin), Gnudi di ricotta di pecora Formaggi Picciau, cavolo nero e zucca piccante (Silvia Baracchi, Il Falconiere, Cortona-Arezzo, 1 stella Michelin), Scampi marinati al miele agrumato, caviale Calvisius, mandorlata tostata, gel al mirto e polvere all’olio (Marco Marras, Ristorante Oseleta, Cavaion Veronese-Verona, 1 stella Michelin), La Cassata a Caltagirone con ricotta di pecora sarda Formaggi Picciau e gocce di cioccolato umbro (Cristian Benvenuto, La Filanda, Macherio-Monza Brianza), Il Cannolo Classico firmato da Giuseppe Triolo (chef consultant, Guarrato-Trapani). Il Frantoio Gradassi ha fornito l'olio evo umbro. Le ricette sono state abbinate ai vini Famiglia Cotarella (Vitiano Cabernet Sauvignon Igp Falesco e Trentanni Merlot/Sangiovese Igt Falesco), Cantine Sardus Pater (Anath Carignano Rosé del Sulcis), Locci’s Domu (Baccamora Carignano del Sulcis Doc) e Tenute Vignola (Jagamu Vermentino di Gallura Docg), cantina, questa, giunta alla seconda vendemmia e guidata dal ventenne Luca Pirina.

Anuelo Serra: Calurgionis ai 5 cereali con ostrica in crema di latte 1/6 Nugget-Pollo bianco valdarnese e tartufo di Andrea Impero 2/6 Carnaroli, rape rosse, Gorgonzola e tartufo: Gianni Tarabini 3/6 Silvia Baracchi: Gnudi di ricotta di pecora, cavolo nero, zucca piccante - Foto NextMoma 4/6 Gli scampi marinati al miele agrumato, caviale, mandorlata tostata, gel al mirto di Marco Marras 5/6 Cassata con ricotta di pecora e cioccolato (Cristian Benvenuto) e il Cannolo (Giuseppe Triolo) 6/6 Previous Next

Euro-Toques, tanti eventi e la nuova Guida

Nell’ambito della tre giorni cagliaritana si è tenuto anche il congresso annuale di Euro-Toques. Presieduto da Enrico Derflingher, affiancato dal consigliere Giovanni Porretto (La Chandelle, Hotel Hermitage, Breuil-Cervinia, Aosta) e dal sindaco revisore Paolo Schiavo (Agriturismo Il Ronco, Garlate, Lecco) ha analizzato le attività svolte nel corso dell’anno nel promuovere i valori della cucina e delle filiere con un saldo di ben 55 eventi. Si è inoltre confermata la tendenza nell’accogliere sempre più giovani professionisti motivati, per vantare un numero di soci attivo e dinamico. Oggi sono 211. Su questa linea è stata ratificata la nomina di Andrea Impero a delegato regionale per l’Umbria. Annunciata inoltre la pubblicazione della Guida Euro-Toques 2024 in collaborazione con Italia a Tavola.