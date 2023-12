Prospettive nella pasticceria: un bilancio del 2023 e le scommesse per il 2024

Per il comparto della pasticceria il bilancio del 2023 è abbastanza positivo, anche se si è registrata una leggera flessione rispetto al 2022, specie nell'ultimo quadrimestre. Dipende anche dalla zona, quelle turistiche hanno un calendario differente da altre, ma comunque l'impressione è che le persone stiano un po' più attente, preoccupate forse dalla situazione internazionale e nazionale. Contiamo sulle festività natalizie, anche se sono attesi ulteriori aumenti delle materie prime, in particolare del cioccolato, nei prossimi mesi. E zucchero, burro, uova - che sono già aumentati nell'ultimo periodo - non scenderanno di certo.

Il bilancio del 2023 e le scommesse per il 2024 della pasticceria

Per il prossimo anno, come Ampi, scommettiamo sulle tendenze di pasticceria che abbiamo individuato nell'ultimo Simposio Pubblico Ampi: una costante ricerca di equilibrio tra contrasti e un'attenzione alla salute, attraverso l'utilizzo di ingredienti più sani e digeribili, prestando attenzione alla coltivazione del prodotto locale, a tutela della biodiversità. È evidente l'importanza di organizzare una rete di fornitori corta, trasparente e sempre più locale, meno rischiosa in caso di crisi internazionali.

I Maestri dell'Accademia, sempre attenti alla loro clientela e con un polso diretto sul settore, hanno poi individuato un ritorno alla tradizione e al “fatto in casa”, fenomeno definito “new vintage”, che “rassicura” maggiormente il consumatore. Conseguentemente, si lavora per garantire l'eccellenza artigianale, anche passando da un mercato locale a una dimensione internazionale: va difeso l'estro creativo dell'artigianalità senza penalizzare la produzione, con l'utilizzo di tecnologie produttive che permettono di realizzare le creazioni artigianali su grande scala.

Crediamo in valori come passione, dedizione, formazione ed etica, puntando su l'utilizzo delle risorse locali e alla sostenibilità ambientale e sociale. AMPI svolge una funzione effettivamente utile alla crescita del nostro comparto: un settore che necessita di alta formazione e confronto per continuare ad eccellere a livello globale.