Ad Avellino nel dolce mondo del Torronificio artigianale Franco Cataruozzolo

A Grottaminarda (Av) in una graziosa piazzetta alberata quasi si nasconde una fabbrica di delizie: il Torronificio artigianale Franco Cataruozzolo, l’artigiano del torrone e del cioccolato che da anni nel suo laboratorio crea prodotti da immediata acquolina in bocca utilizzando esclusivamente materie tipiche del territorio: nocciole di Avellino, miele, noci e quanto la natura incontaminata circostante di meglio produce.

I prodotti di Franco Cataruozzolo

Franco è nato a Grottaminarda e lì ha compiuto i primi passi «Quando uscivo da scuola andavo ad imparare il mestiere in un laboratorio di prestigio che produceva torroni». Pomeriggio dopo pomeriggio Franco impara l’arte, selezionando le mandorle più adatte, montando gli impasti, amalgamando gli ingredienti. Finito il percorso scolastico apre il suo laboratorio: è il 1987 e a Grottaminarda nasce il Torronificio Cataruozzolo.

Torronificio Franco Cataruzzolo: un mondo da Willie Wonka

«Sono estremamente attaccato al mio territorio – dice - e convinto che viviamo in un territorio splendido». Il suo laboratorio ha mantenuto negli anni la dimensione artigianale con poche macchine e molti attrezzi classici: setacci, matterelli, paioli di rame. L’unica fase automatizzata è quella del confezionamento. Oltre al titolare ci lavorano solamente altri due mastri artigiani da lui direttamente formati. Franco ha mantenuto la stessa filosofia per la vendita dei prodotti che viene fatta in qualche punto vendita selezionato oltre Regione ma principalmente in quello di Grottaminarda dove l’eccellenza dei prodotti attira clienti da tutta Italia. Si apre la porta e si entra in un mondo da Willie Wonka. Torroni e torroncini di ogni tipo: alla mandorla, alla nocciola, ricoperti di cioccolato, nocciolati, al pistacchio, pralinati, gli spantorroni - ovvero un cuore di pasta di mandorle avvolto nel Pan di Spagna leggermente imbevuto nel liquore Strega e poi ricoperto da cioccolato - che si sciolgono in bocca... E ancora albicocche al marzapane, fichi, scorzette d’arancia o di limone ricoperte di cioccolato, mostaccioli ricoperti o ripieni di amarene, Tartufi alle amarene.

Per ciascuno di essi il sito riporta le informazioni nutrizionali complete anche di un dato raramente fornito da chi produce dolciumi: le calorie, che sono ahimè sempre molto alte. D’altronde si chiamano peccati di gola… e ogni tanto siamo tutti peccatori

Torronificio Cataruozzolo

Via Angelo Antonio Minichiello, 19 – 83035 Grottaminarda (Av)

Tel: 0825 446 742