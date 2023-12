La pizza napoletana si esalta in Calabria con la formula Mammarè

La determinazione non gli manca. Basta sentirlo parlare, va subito all’osso. Del resto anche la sua storia parla chiaro. Espedito Ammirata oggi ha 27 anni e già tre locali sulle spalle. Siamo in Calabria, tra Bisignano e Rende, provincia di Cosenza. Figlio d’arte, la passione per la pizza la scopre a 12 anni nella pizzeria di famiglia.

Espedito Ammirata (Foto: Facebook)

A 17 sente l’esigenza di allargare gli orizzonti e fa fagotto per lavorare in Germania, sempre come pizzaiolo. Al ritorno il cambio di rotta e nel 2019, a soli 23 anni, dà vita a Mammarè - Pizza e Chiuriti, dove la tradizione calabrese incontra la cucina partenopea. Per la cronaca, i chiuriti sono le montanarine e le altre delizie che stuzzicano il palato in attesa della pizza.

Mammarè, tre locali a tutto gusto

«A fine novembre abbiamo inaugurato a Rende il nostro terzo esercizio - racconta - Si tratta di Zia Né, locale di street food napoletano». Qui vanno in scena dalla pizza a portafoglio al fritto misto napoletano, dalla pizza fritta a tante altre prelibatezze della tradizione campana. «Nei locali storici - sottolinea - proponiamo pizza classica napoletana a ruota di carro, pizza contemporanea, pizze fritte, pizze per chi predilige la declinazione vegetariana e con farine senza glutine». Una carta da circa 30 ricette e un’offerta completa per ogni tipologia di clientela: sono 200 i coperti tra i due Mammarè firmati Espedito Ammirata.

La margherita di Mammarè (Foto: Facebook)

Mammarè, le materie prime un vero punto di forza

La passione per la pizza e la qualità delle materie prime si fondono in una miscela di sapori, profumi e colori. A Bisignano e Rende la pizza napoletana è davvero protagonista. «Una tradizione che inizia con l’impasto - puntualizza Ammirata - Selezioniamo le migliori farine a chilometro zero, l'acqua e l'olio per dar vita ad autentiche opere d'arte pizzaiole. Dopo una maturazione di almeno 24 ore, le pizze vengono condite e sono accolte dal forno a legna, rispettando le tradizioni e gli insegnamenti delle maestranze partenopee». Uno scenario dove il pomodoro deve interpretare un ruolo di primo piano e dove è vietato sbagliare.

Mammarè ha scelto il pomodoro Cirio (Foto: Facebook)

«Da due anni, e con grande soddisfazione visti i risultati, abbiamo scelto i prodotti di Cirio Alta Cucina - sottolinea - In particolare I Datterini Gialli in succo, Cuor di Pelato e Cuor di Pomodoro». In sintesi, consistenza, resa, gusto intenso e grande condibilità. E poi sapore avvolgente e deciso.

«Tra le diverse declinazioni - annota Espedito Ammirata - mi piace ricordare la sempre apprezzata Margherita, la Mammarè con alici del Mediterraneo, olive Taggiasche, polvere di pane tostato aromatizzato all’origano e la Bufalina con doppio pomodoro, rosso e giallo».

Mammarè Bisignano

via Foresta 4 - 87043 Bisignano (Cs)

Tel 345 2377435

Mammarè Rende

via G. Verdi 152 - 87036 Rende (Cs)

Tel 349 5639913