Sorbillo si prende anche Barbie: ecco la pizza rosa dedicata alla bambola

E dopo la pizza Pompei, dopo le pizze dei Vip con tanto di nome su base pomodoro composto dal fiordilatte a tranci, Gino Sorbillo non si lascia sfuggire l'ultimo trend pop uscendosene con una creazione tutta rosa dedicata a Barbie. Approfittando dell'uscita nelle sale della pellicola dedicata alla bambola della Mattel il noto pizzaiolo napoletano, sempre attento a intercettare le tendenze legate all'attualità, ha deciso di ideare e dar vita a una pizza legata per l'appunto a Barbie.

Pizza Barbie l‘ultima creazione di Sorbillo

Chissà se Margot Robbie (la protagonista del film) avrà mai modo di assaggiarla: per ora la nuova creazione è disponibile sia nei locali di Napoli sia in quello di Milano. In attesa di sapere se è effettivamente buona, di sicuro l'ultima trovata tutta marketing oriented (così come un gelato romano) di Sorbillo ha fatto parecchio parlare di sé. Ma come e con cosa è fatta questa pizza? Si tratta di un impasto tradizionale, così come tradizionale è la preparazione, sul quale viene disposto il fiordilatte, quindi una salsa rosa preparata con ricotta di bufala Dop e salsa di San Marzano Dop. Chissà, a questo punto, se a fine agosto sarà creata anche una pizza dedicata a Oppenheimer...

Sorbillo: prima di Barbie, la pizza Pompei

Si tratta della seconda creazione dell'estate dopo la pizza Pompei di qualche settimana fa. Nemmeno un giorno dopo il ritrovamento nel noto sito archeologico di un affresco rappresentate (forse) una sorta di focaccia ante litteram, ecco che l'imprenditore napoletano non si è lasciato sfuggire l'occasione ideando una pizza tutta dedicata.

Gino Sorbillo e le pizze dedicate all'attualità popolare

Se quella di Barbie è caratterizzata da pochi ingredienti e comunque consueti per una preparazione di questo tipo, la Pompei almeno all'apparenza sembra dare un po' meno fiducia. Con cosa è stata fatta? Ispirandosi al dipinto romano Sorbillo ha pensato bene di farcire la sua pizza con spinaci, colatura di alici, alici, noci, olive e melograno.