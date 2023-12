Francesco Di Ceglie firma a Caserta la Pizza Napoletana Stg

Questa è la storia di un’ascesa professionale e, per un certo verso, anche di un allargamento. Siamo a Caserta, dove Francesco Di Ceglie, oggi 34 anni, guida dal 2016 la pizzeria Il Monfortino con l’amico, coetaneo, Fabio Russo. «Tutto ha inizio perché ho assecondato la mia passione di sempre – racconta Francesco – Il mio papà lavorava in una pizzeria e io verso i 16 anni ho sentito forte il richiamo verso quest’arte. Ho fatto un percorso tutto mio imparando in diversi locali per una decina d’anni . Poi, insieme a Fabio, pizzaiolo come me, l’occasione a Caserta».

La sala internaa de Il Monfortino (foto Gennaro Buco, fonte Facebook)

Il Monfortino, un'ascesa costante, anche negli spazi

E così è nato il Monfortino prima maniera, un piccolo locale da asporto con massimo una ventina di posti a sedere. Francesco e Fabio lavorano bene e la risposta della clientela non si fa attendere. «Ogni anno – spiega – abbiamo avuto l’opportunità di ampliare la superficie inglobando gli spazi confinanti, fino a quando nel 2021 abbiamo conquistato tutto l’edificio». Il Monfortino si sviluppa su due piani e conta 160 coperti. Un locale moderno che funziona alla grande sfornando 2.500-3.000 pizze alla settimana.

Francesco Di Ceglie e Fabio Russo (fonte Facebook)

Il Monfortino, ambasciatori della Pizza Napoletana a Caserta

«Siamo ancorati alla tradizione – sottolinea – Siamo fedeli alla Pizza Napoletana Stg e siamo Ambasciatori della Pizza Napoletana a Caserta. Proponiamo una quarantina di ricette con diverse classificazioni. Naturalmente le classiche, ma anche menu invernale ed estivo, pizze di mare, ripiene, nouvelle».

Dalla carta invernale, da segnalare Luna Rossa, a base di pomodoro San Marzano, fior di latte, crema di ricotta, polpettine di maialino nero casertano, olio, basilico e la Contadina con salsiccia, crema di carciofi, fior di latte, patate al forno, olio, basilico. Tra le Nouvelle, molto apprezzata la Napoli rivisitata: pomodoro San Marzano, origano, aglio, bufala Dop a crudo, olio, basilico. Impasto diretto con idratazione 63-64%, lievitazione 24 ore, ma anche impasto integrale con grano arso. Da sempre, ancor prima de Il Monfortino, Francesco Di Ceglie lavora con Mulino Caputo.

Il Monfortino, con Mulino Caputo come essere in famiglia

La Margherita de Il Monfortino con le farine di Mulino Caputo (foto: Facebook)

«Un rapporto consolidato, non solo per il valore aggiunto e l’affidabilità delle farine, ma anche perché ci fa sentire parte della sua famiglia coinvolgendoci in numerose occasioni e diverse attività». A Il Monfortino sono sempre presenti Nuvola (ideale per impasti con grandi alveolature), Blu Pizzeria (con glutine elastico e resistente), Rossa (forza ed elasticità) e Integrale (ricca di germe e fibra).

Il Monfortino

via Giulia 7 – 91100 Caserta

Tel 0823 472535