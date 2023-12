Frigo2000, gli elettrodomestici Wolf Gourmet per tutte le preparazioni in cucina

Una storia deliziosa si dipana sin dai primi passi di Wolf nell'affascinante mondo di Sub-Zero, un'azienda familiare che ha brillato attraverso tre generazioni. Da allora, Wolf ha innalzato gli standard di qualità e prestazioni dei suoi prodotti professionali, portando un tocco di eccellenza nelle cucine. Dal 2000 l’azienda Frigo2000 diventa distributore esclusivo dei marchi Wolf e Sub-Zero. Con l'avvento di Wolf Gourmet la missione aziendale è quella di porre attenzione alla qualità, ai dettagli e ad un design elegante. Attraverso meticolosi test e continuo perfezionamento da parte di designers e ingegneri appassionati di cucina, l’azienda ha dato vita a una linea di utensili e piccoli elettrodomestici.

La linea di elettrodomestici Wolf Gourmet

Wolf Gourmet, l'arte della miscelazione con il frullatore ad alte prestazioni

Dalla salsa piccante alle Margarita delizioso, dai frappè cremosi alla salsa olandese fatta in casa per le tue uova alla Benedict, il frullatore ad alte prestazioni Wolf Gourmet è il tuo alleato in cucina per realizzare ogni tua creazione culinaria. Scopri un nuovo livello di controllo con impostazioni pre-programmate per frullati, zuppe calde e molto altro. Silenzioso, facile da usare, questo frullatore offre prestazioni superiori per tutti i tipi di cibo, garantendo risultati eccezionali.

il frullatore ad alte prestazioni Wolf Gourmet

Le caratteristiche principali:

Motore potente : Con una potenza massima di 1,8 kW, il frullatore Wolf Gourmet è pronto ad affrontare qualsiasi sfida culinaria. La sua velocità delle lame di 20.000 giri al minuto assicura una miscelazione rapida ed efficiente;

: Con una potenza massima di 1,8 kW, il frullatore Wolf Gourmet è pronto ad affrontare qualsiasi sfida culinaria. La sua velocità delle lame di 20.000 giri al minuto assicura una miscelazione rapida ed efficiente; Pannello di controllo intuitivo Lcd : Monitora ogni dettaglio della tua preparazione con il pannello di controllo Lcd, che fornisce informazioni dettagliate, dal tempo di miscelazione alla velocità selezionata o all'impostazione del programma;

: Monitora ogni dettaglio della tua preparazione con il pannello di controllo Lcd, che fornisce informazioni dettagliate, dal tempo di miscelazione alla velocità selezionata o all'impostazione del programma; Quattro funzioni speciali : Smoothie , per creare bevande liquide con frutta, verdura, ghiaccio o frutta congelata; Tritaghiaccio , sminuzza il ghiaccio per granite e cocktail; Purea , garantisce consistenza liscia e cremosa a purea di frutta o verdure, crea una grana fine a cereali e uno zucchero a velo finissimo; Zuppa , riduce in purea e riscalda gli ingredienti fino quasi al punto di ebollizione;

: , per creare bevande liquide con frutta, verdura, ghiaccio o frutta congelata; , sminuzza il ghiaccio per granite e cocktail; , garantisce consistenza liscia e cremosa a purea di frutta o verdure, crea una grana fine a cereali e uno zucchero a velo finissimo; , riduce in purea e riscalda gli ingredienti fino quasi al punto di ebollizione; Funzione ad impulsi manuale: Aggiungi delicatezza alla miscelazione con impulsi singoli. Ideale per sminuzzare ingredienti delicati e mantenere la consistenza morbida, perfetto per aromi come prezzemolo o basilico, uova sode o cipolle.

Accessori inclusi:

Tazza emulsione con tappo di riempimento graduato : Integrata nel coperchio del boccale per preparare deliziosi condimenti e marinature;

: Integrata nel coperchio del boccale per preparare deliziosi condimenti e marinature; Design esclusivo per miscelazione silenziosa : Non interrompere la conversazione con i tuoi ospiti, il design del motore aiuta a smorzare il rumore durante la miscelazione;

: Non interrompere la conversazione con i tuoi ospiti, il design del motore aiuta a smorzare il rumore durante la miscelazione; Boccale di grande capacità da 1,6 litri : Ideale per cene con gli ospiti e pasti in famiglia, il boccale in copoliestere Tritan® è infrangibile e senza Bpa;

: Ideale per cene con gli ospiti e pasti in famiglia, il boccale in copoliestere Tritan® è infrangibile e senza Bpa; Boccale per frullatore da 1 litro: Per la lavorazione di piccole quantità, perfetto per impasti, pesto, maionese, nocciole sminuzzate e altro ancora;

Wolf Gourmet, ogni mattina il gusto ideale con il tostapane da 2 o 4 fette

Immergiti nei piccoli piaceri della vita con il tostapane da 2 e da 4 fette Wolf Gourmet, il compagno ideale per iniziare la tua giornata con il calore di un bagel tostato e imburrato o la fragranza di una focaccina. Wolf Gourmet riconosce l'evoluzione dei gusti e delle preferenze, e proprio per questo i tostapane sono progettati con caratteristiche innovative per garantire risultati deliziosi, sempre all'altezza delle tue aspettative.

il tostapane da 2 e da 4 fette Wolf Gourmet

Le caratteristiche principali:

Guide autocentranti per il pane: Dal pane sottile a quello spesso, il tostapane assicura che ogni fetta sia centrata con precisione per una doratura uniforme, senza compromessi;

Dal pane sottile a quello spesso, il tostapane assicura che ogni fetta sia centrata con precisione per una doratura uniforme, senza compromessi; Grandi quantità da tostare: Che tu preferisca bagel, focaccine, brioches o pane alla cannella fatto in casa, le fessure extra larghe accolgono ogni delizia senza intoppi e senza creare briciole fastidiose;

Che tu preferisca bagel, focaccine, brioches o pane alla cannella fatto in casa, le fessure extra larghe accolgono ogni delizia senza intoppi e senza creare briciole fastidiose; Impostazione “mantenimento in caldo”: Con un semplice tocco di un pulsante, mantieni caldo il tuo toast, pronto per essere imburrato, mentre ti dedichi ad altre deliziose preparazioni come le uova o il caffè mattutino;

Con un semplice tocco di un pulsante, mantieni caldo il tuo toast, pronto per essere imburrato, mentre ti dedichi ad altre deliziose preparazioni come le uova o il caffè mattutino; Impostazioni “Bagel” e “Congelato” : L'impostazione “Bagel” intelligente spegne l'esterno dell'elemento riscaldante, tostando il lato di taglio del bagel e riscaldando delicatamente il lato arrotondato. L'opzione “Congelato” prolunga il tempo di tostatura per pane, muffin e waffle freddi o congelati, garantendo una consistenza perfetta;

: L'impostazione “Bagel” intelligente spegne l'esterno dell'elemento riscaldante, tostando il lato di taglio del bagel e riscaldando delicatamente il lato arrotondato. L'opzione “Congelato” prolunga il tempo di tostatura per pane, muffin e waffle freddi o congelati, garantendo una consistenza perfetta; Struttura durevole: al pari dei modelli professionali, con un robusto alloggiamento in acciaio inossidabile, un fondo resistente con piedini in gomma per una stabilità impeccabile, e resistenze costruite per durare una vita. La garanzia di un prodotto affidabile che si integra perfettamente nella tua cucina.

Disponibili la manopola rossa di serie, o le opzioni di manopola nera o in acciaio.

Planetaria Wolf Gourmet, alte prestazioni come i professionisti

Esplora nuovi orizzonti culinari con la planetaria da cucina ad alte prestazioni Wolf Gourmet, un alleato potente e versatile progettato per affrontare ogni sfida culinaria. Dalla delicata farina per la torta di compleanno ai densi impasti per brioches, questa planetaria è pronta a soddisfare ogni tua esigenza, offrendoti prestazioni superiori in ogni fase del processo.

la planetaria da cucina ad alte prestazioni Wolf Gourmet

Le caratteristiche principali:

Versatilità senza limiti: Mescolare, impastare, montare - la planetaria Wolf Gourmet è capace di tutto e in grandi quantità. Il robusto motore e il sistema di ingranaggi mantengono costantemente velocità e potenza anche durante la lavorazione di impasti densi, garantendo risultati sempre impeccabili;

Mescolare, impastare, montare - la planetaria Wolf Gourmet è capace di tutto e in grandi quantità. Il robusto motore e il sistema di ingranaggi mantengono costantemente velocità e potenza anche durante la lavorazione di impasti densi, garantendo risultati sempre impeccabili; Ciotola professionale da 6,6 litri: La capiente ciotola in acciaio inossidabile può ospitare grandi quantità di farina, consentendoti di preparare fino a 14 dozzine di biscotti o oltre 3 chili di impasto alla volta. La sua qualità professionale offre la robustezza necessaria per affrontare qualsiasi sfida culinaria;

La capiente ciotola in acciaio inossidabile può ospitare grandi quantità di farina, consentendoti di preparare fino a 14 dozzine di biscotti o oltre 3 chili di impasto alla volta. La sua qualità professionale offre la robustezza necessaria per affrontare qualsiasi sfida culinaria; Sollevatore per ciotole unico: Il design esclusivo del sollevatore consente una regolazione della ciotola senza sforzo e una stabilità ottimale. Un semplice giro del manico solleva la ciotola verso l'alto, bloccandola in posizione per una miscelazione senza intoppi;

Il design esclusivo del sollevatore consente una regolazione della ciotola senza sforzo e una stabilità ottimale. Un semplice giro del manico solleva la ciotola verso l'alto, bloccandola in posizione per una miscelazione senza intoppi; Maggiore controllo sulla velocità di miscelazione: Il selettore di velocità variabile offre un controllo preciso per ogni tipo di ricetta. Utilizza la funzione ad impulsi per incorporare delicatamente gli ingredienti nella miscela, garantendo un risultato uniforme;

Il selettore di velocità variabile offre un controllo preciso per ogni tipo di ricetta. Utilizza la funzione ad impulsi per incorporare delicatamente gli ingredienti nella miscela, garantendo un risultato uniforme; Attacchi speciali per accessori: Aggiungi versatilità alla tua preparazione culinaria con accessori come la funzione tritacarne, dotata di attacchi speciali disponibili come accessori. Il sistema di bloccaggio rende il cambio degli accessori agevole e senza sforzi.

Accessori Inclusi: La planetaria è completa di frusta a foglia per impasti leggeri, frullino per miscele più fluide e gancio impastatore per impasti più densi. Personalizza la tua esperienza con la manopola nera, rossa o in acciaio di serie.

Wolf Gourmet, esperienze gustose a portata di bollitore elettrico

Dal risveglio con una perfetta tazza di tè mattutina alla coccola pomeridiana con una cioccolata calda avvolgente, il bollitore elettrico Wolf Gourmet è il compagno affidabile per tutta la giornata. Progettato per offrire comfort e precisione, questo bollitore è pensato per soddisfare ogni esigenza termica.

il bollitore elettrico Wolf Gourmet

Le caratteristiche principali:

Doppia parete termica in acciaio inox: La caraffa del bollitore è dotata di una doppia parete termica in acciaio inox, che mantiene lo strato esterno fresco al tatto, preservando allo stesso tempo la temperatura dell'acqua interna. Questo garantisce una distribuzione uniforme del calore e una gestione ottimale della temperatura;

La caraffa del bollitore è dotata di una doppia parete termica in acciaio inox, che mantiene lo strato esterno fresco al tatto, preservando allo stesso tempo la temperatura dell'acqua interna. Questo garantisce una distribuzione uniforme del calore e una gestione ottimale della temperatura; Controlli preimpostati “One Touch”: Grazie ai comandi preimpostati “One Touch”, puoi ottenere la temperatura precisa per tè verde, bianco, oolong e nero con un semplice tocco. L'efficienza è alla portata delle tue dita, rendendo l'esperienza del tè ancora più piacevole;

Grazie ai comandi preimpostati “One Touch”, puoi ottenere la temperatura precisa per tè verde, bianco, oolong e nero con un semplice tocco. L'efficienza è alla portata delle tue dita, rendendo l'esperienza del tè ancora più piacevole; Impostazioni manuali di temperatura: l'impostazione manuale consente di regolare la temperatura da 35°C a 100°C. Questo ampio intervallo di temperatura apre la porta a molteplici usi, dalla preparazione della cioccolata al riscaldamento dell'acqua per bevande varie;

l'impostazione manuale consente di regolare la temperatura da 35°C a 100°C. Questo ampio intervallo di temperatura apre la porta a molteplici usi, dalla preparazione della cioccolata al riscaldamento dell'acqua per bevande varie; Caraffa a doppia parete termica : Il design intelligente della caraffa non solo conserva il calore internamente, ma mantiene anche la superficie esterna fresca. Con una capacità di 1,5 litri, la caraffa con interno graduato offre un riempimento agevole e preciso;

: Il design intelligente della caraffa non solo conserva il calore internamente, ma mantiene anche la superficie esterna fresca. Con una capacità di 1,5 litri, la caraffa con interno graduato offre un riempimento agevole e preciso; Programma “mantenimento in caldo”: Per coloro che amano prendersi il proprio tempo, il programma di mantenimento in caldo consente al bollitore di mantenere una temperatura precisa per oltre un'ora, permettendoti di preparare più bevande senza doverlo riaccendere;

Per coloro che amano prendersi il proprio tempo, il programma di mantenimento in caldo consente al bollitore di mantenere una temperatura precisa per oltre un'ora, permettendoti di preparare più bevande senza doverlo riaccendere; Servizio senza fili: La comodità di sollevare il bollitore dalla base per servire l'acqua bollente o portare la caraffa direttamente in tavola per servire più tazze rende il servizio senza fili un tocco di praticità.

Personalizza il tuo bollitore elettrico con la manopola nera, rossa o in acciaio di serie.

Coltelli forgiati Wolf Gourmet, affilati e durevoli come non mai

La scelta di coltelli è cruciale in cucina, e i coltelli forgiati Wolf Gourmet emergono tra i migliori per la loro nitidezza, durabilità e attenzione al dettaglio. Frutto di una combinazione di materiali di alta qualità, design meticoloso e finiture artigianali, ogni coltello è un capolavoro forgiato da un unico pezzo di acciaio inossidabile ad alto tenore di carbonio.

I coltelli forgiati Wolf Gourmet

Le caratteristiche principali:

Forgiati da un unico pezzo di acciaio inossidabile: ogni coltello Wolf Gourmet è forgiato con maestria da un singolo pezzo di acciaio inossidabile ad alto tenore di carbonio, garantendo una lama affilata e resistente nel tempo. La qualità del materiale è la chiave per la straordinaria durata del taglio;

ogni coltello Wolf Gourmet è forgiato con maestria da un singolo pezzo di acciaio inossidabile ad alto tenore di carbonio, garantendo una lama affilata e resistente nel tempo. La qualità del materiale è la chiave per la straordinaria durata del taglio; Affilati come un rasoio: La lama affilatissima a 12,5 gradi è il risultato di un acciaio inossidabile con eccellenti proprietà di taglio, durezza e resistenza alla corrosione. Ogni coltello Wolf Gourmet è progettato per offrire prestazioni di taglio eccezionali;

La lama affilatissima a 12,5 gradi è il risultato di un acciaio inossidabile con eccellenti proprietà di taglio, durezza e resistenza alla corrosione. Ogni coltello Wolf Gourmet è progettato per offrire prestazioni di taglio eccezionali; Qualità visibile e tangibile : Unendo materiali all'avanguardia con l'abilità artigianale, ogni coltello è sottoposto a test individuali, affilature a mano e rifiniture da parte di artigiani esperti. La sensazione di presa, la finitura e i risultati eccezionali sono evidenti ad ogni utilizzo;

: Unendo materiali all'avanguardia con l'abilità artigianale, ogni coltello è sottoposto a test individuali, affilature a mano e rifiniture da parte di artigiani esperti. La sensazione di presa, la finitura e i risultati eccezionali sono evidenti ad ogni utilizzo; Durata impareggiabile: Realizzati da un unico pezzo di rivoluzionario acciaio inossidabile, con lama a codolo intero e manico in legno Pakka con tripla rivettatura, i coltelli Wolf Gourmet garantiscono prestazioni di lunga durata. Questa combinazione li rende praticamente indeformabili, richiedendo levigature e affilature minime nel corso della vita;

Realizzati da un unico pezzo di rivoluzionario acciaio inossidabile, con lama a codolo intero e manico in legno Pakka con tripla rivettatura, i coltelli Wolf Gourmet garantiscono prestazioni di lunga durata. Questa combinazione li rende praticamente indeformabili, richiedendo levigature e affilature minime nel corso della vita; Precisione e controllo eccezionali: Il design brevettato della forma del manico assicura una presa sicura, sia che tu sia destrorso o mancino. La forma ergonomica è studiata per bilanciare il coltello, offrendo precisione e controllo ineguagliabili.

Frigo 2000

Viale Fulvio Testi 125 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Tel 02 66047147