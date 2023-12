Abi Professional verso i 10 anni all’insegna di cocktail e caffè di qualità

Lo scorso novembre l'Hotel Mercure Roma West ha ospitato il prestigioso Convegno nazionale di Abi Professional (Associazione barmen italiani), un'occasione ricca di momenti istituzionali e prospettive future entusiasmanti. Durante queste giornate di intenso scambio, le riunioni istituzionali hanno offerto un quadro dettagliato del presente, focalizzandosi principalmente sui programmi futuri dell'associazione.

I concorsi Abi all'insegna dei caffè e dei cocktail di qualità

Tuttavia, tra gli eventi di spicco, il primo concorso "Caffè Vergnano Challenge" ha brillato come un'esperienza senza eguali. Qui, i finalisti hanno dimostrato maestria nella preparazione di due caffè espressi, due cappuccini e due cocktail, utilizzando in essi almeno il 30% di caffè Vergnano. I giudici tecnici e quelli di degustazioni dopo aver visto lavorare i barmen hanno decretato Laura Doni della sezione Toscana quale vincitrice, Laura ha mostrato abilità e passione nel manipolare gli aromi e le sfumature del caffè.

Ma le sorprese non sono finite qui: il concorso Abi Professional ha visto trionfare, grazie alla tecnica perfetta e alla creatività nell'assemblare sapientemente i prodotti il cocktail del socio della sezione Veneto, Massimo Blanda. Mentre il prestigioso Premio Umberto Caselli è stato meritatamente assegnato a Loris Sana della Sezione Lazio/Umbria.

Guardando al futuro, con il nuovo anno il comitato esecutivo prenderà decisioni cruciali per la prossima edizione. Non possiamo dimenticare che Abi Professional si appresta a festeggiare il suo decimo anniversario il prossimo 14 settembre 2024. Senza dubbio, sarà un'edizione straordinaria e memorabile, pronta a celebrare un decennio di successi, crescita e impegno per il settore.

Rivolgo un caloroso augurio a tutti i soci di Abi Professional, unitamente ai loro cari e ai colleghi, affinché il resto del 2023 sia ricco di soddisfazioni e che il 2024 porti gioie, successi e realizzazioni personali e professionali. Che questo nuovo anno possa essere colmo di nuove opportunità e felicità, contribuendo a rafforzare i legami all'interno della comunità di Abi Professional e oltre.