ABI Professional e i vincitori dei concorsi al 7° convegno nazionale

Si è svolto a Roma all'Hotel Mercure West il 7° convegno nazionale ABI Professional, nelle giornate del 7 e 8 novembre, oltre alle assemblee e le riunioni delle diverse commissioni di studio per lo sviluppo professionale, si sono sfidati le migliori barladies e bartenders di tutte le regioni d'Italia. A completare le consuete finali nazionali del Concorso ABI Professional e la kermesse dedicata a Umberto Caselli, questa edizione del convegno ha ospitato per la prima volta il Caffè Vergnano 1882 e ABI Professional Challenge, un'avvincente gara di caffetteria dove sono state messe a prova le conoscenze, le competenze e le abilità dei professionisti dell'ABI Professional. Partner principale di questa gara la Torrefazione Torinese di Caffe Vergnano 1882 che ha messo a disposizione il proprio caffè Original, una miscela pregiata a tostatura lenta.

Laura Doni premiata dal presidente ABI Professional, Bernardo Ferro

Caffè Vergnano 1882 e ABI Professional Challenge: il podio

La giuria gustativa era composta dal pluricampione di caffetteria Fabio Dotti e dal membro del Centro Formazione ABI Professional Fiorenzo Colombo, mentre alla giuria tecnica c'era Simone Toppi neo componente del comitato esecutivo. Il primo premio, la Tazza oro Vergnano, è andato a Laura Doni, la barlady toscana che lavora alla Caffetteria Del Corso a Piombino: oltre a settare la macinatura per ottenere un ottimo espresso ha preparato dei cappuccini a regola d'arte e un cocktail con una ricetta inedita che aveva come condizione assoluta l'utilizzo della Miscela Original della torrefazione Caffè Vergnano 1882.

Alessandro Cecchini, Laura Doni e Oscar Capricci

Il nome della ricetta è “Angel” un after dinner shakerato dolce, speziato e avvolgente, ed è composta da:

35 ml Espresso Caffè Vergnano 1882

30 ml

rum Don Papa B arok o

20 ml Chambord

7,5 ml Kahlua

7,5 ml sciroppo di Zucchero Fabbri 1905

4 gocce di Stillabunt Velvet ODK

Al secondo posto Oscar Capricci, sezione Abruzzo-Molise. Al terzo posto il riepilogo dava due concorrenti parimerito e si dovuto fare appello al regolamento - "in caso di pareggio tra uno o più concorrenti, avrà la meglio chi otterrà un punteggio più alto da parte dei giudici sensoriali nella sezione gusto di tutti e tre i preparati (espresso, cappuccino, cocktail). Nel caso si verifichi un'ulteriore parità si procederà con il massimo punteggio del gusto del solo cocktail, successivamente al massimo punteggio del giudice tecnico" - che è stato così assegnato a Alessandro Cecconi della sezione Lazio-Umbria e che lavora al Caffè Caroli di Roma Ciampino. Quindi al quarto posto troviamo Pasquale Diodato, della sezione Valle D'Aosta, del Bar Bistrot de la Pepiniere. Il concorso ha avuto come giudici gustativi Christian Califano, Angelo De Valleri, Leonardo Cisotto e lo chef Nicola Rosati che giudicava i finger food che accompagnavano le preparazione dei concorrenti.

Finale del Concorso nazionale ABI Professional: vince Massimo Blanda

La finale del Concorso Nazionale ABI Professional è stata vinta da Massimo Blanda della sezione Veneto con la ricetta, quest'anno un Any Time, “Sorapis”, un drink dal colore verde boreale e dal gusto complesso e intenso, ma soprattutto un omaggio al bellissimo lago sopra Cortina D'Ampezzo con i suoi riflessi verde azzurro e la bellezza della natura lussureggiante e incontaminata che lo circonda. Va ricordato che la fotografia del cocktail vincente sarà lo sfondo della tessera associativa ABI Professional. Tessera che per questa peculiarità diventerà sicuramente un oggetto da collezionare.

Massimo Blanda premiato dal presidente ABI Professional, Bernardo Ferro

La ricetta del “Sorapis” (shakerato e servito in coppetta Martini. 23,2%di gradazione alcolica, 168,71 kilocalorie, cole verde boreale, gusto complesso e intenso):

30 ml Gin Barmaster

20 ml Maraschino Buton

20 ml Coca Buton

20 ml Lime

3 gocce Stillabunt

Decorazione: la decorazione costituita da un fiore edibile ed una spruzzata di essenza di lime.

Secondo classificato Silvio Barsellini, sezione Toscana, dell'Hotel Villa Tolomei di Firenze, con ”Jasmine II” (16,7% di gradazione alcolica, 125,55 kilocalorie, colore arancio, gusto esotico):

30 ml rum Bacardi

40 ml Passion Fruit e Pompelmo rosa

10 ml Acqua di Cedro Nardini

10 ml Sweet and Sour

10 ml Di Wine

Decorato con ginger, lamponi, mirtilli, passion fruit e bastone di cannella

Al terzo posto Andrea Boschi, sezione Emilia Romagna, del Gustincanto a Fidenza, con il cocktail “I Love Emilia” (14,7% di gradazione alcolica, 191,14 kilocalorie, colore rosso e gusto fruttato). Ecco gli ingredienti:

30 ml Skyy Vodka

20 ml liquore al lampone

20 ml succo di lime

15 ml sciroppo di zucchero

10 ml purea di papaya

5 ml di velluto al cacao

Decorato con scaglie di cioccolato e arancia candita

Loris Sana vince il Concorso dedicato ad Umberto Caselli

Grande successo di partecipazione anche per il Concorso dedicato al nostro presidente scomparso Umberto Caselli. I concorrenti dovevano creare un cocktail con degli ingredienti messi a disposizione degli sponsor che venivano estratti pochi minuti prima della gara. Il vincitore assoluto è stato Loris Sana della sezione Lazio-Umbria.

A completare la kermesse di ABI Professional una cena di gala che, oltre al gustosissimo cibo degli chef dell'hotel Mercure Roma West, ha regalato momenti di festa e gioia con canzoni tipiche romane.