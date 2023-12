Niko Romito conquista la Stella Michelin a Tokyo nel ristorante al Bulgari Hotel

Si espande il già ricco firmamento di stelle che risponde al nome di Niko Romito. Lo chef abruzzese, proprietario del già tristellato Reale a Castel di Sangro, festeggia il nuovo macaron ottenuto con il ristorante all'interno del Bulgari Hotel di Tokyo (aperto lo scorso aprile) di cui ha firmato la consulenza e a cui ha "prestato" il nome.

Il ristorante Niko Romito al Bulgari Hotel di Tokyo conquista la Stella

Niko Romito, nuova Stella a Tokyo: «Felice e orgoglioso»

«Oggi Il Ristorante Niko Romito del Bulgari Hotel Tokyo ha ricevuto una Stella Michelin nell’edizione della Guida Michelin Tokyo 2024 - ha scritto lo chef in un post pubblicato sui suoi canali social - È davvero una gioia. Credo fortemente in questo progetto, creato con Bulgari Hotels & Resorts per portare nel mondo una nuova idea di cucina italiana. Negli anni siamo cresciuti molto e vedere che la nostra visione e i nostri valori siano stati premiati in una città in cui la cultura gastronomica è così radicata, mi rende particolarmente felice e orgoglioso. Un sentito grazie a tutta la squadra di Tokyo, ma anche a tutto il team nel mondo, per l’impegno, l’energia e la passione che dedicano a questo progetto».

Niko Romito, dallo scorso aprile anche a Tokyo

Quello di Tokyo, inaugurato solo pochi mesi fa, si tratta del sesto ristorante creato per i Bulgari Hotels & Resorts, dopo Pechino, Dubai, Shanghai, Milano e Parigi. La volontà dello chef è quella di portare nel mondo le ricette più rappresentative di tutto il Paese, riscritte secondo i canoni di semplicità, essenza, purezza e leggerezza. L'offerta gastronomica è curata, oltre che dallo chef abruzzese, anche dallo chef giapponese Kenji Gyoten.

Lo chef Niko Romito

Niko Romito, tutti gli altri ristoranti stellati seguiti dallo chef

Abbiamo già citato il celeberrimo Ristorante Reale a Castel di Sangro (Aq), da anni uno dei templi laici della gastronomia italiana (anzi, forse meglio dire abruzzese). Niko Romito però continua a fare incetta dei riconoscimenti assegnati dalla Rossa francese nei locali in cui presta la consulenza oltre al suo nome. A Dubai il ristorante all'interno del Bulgari nel 2022 ha ottenuto due Stelle in un colpo solo, una Stella poi anche per Pechino e menzione in guida per Milano e Parigi. Palmares a cui si aggiunge l'ultimo macaron appena assegnato a Tokyo. Nonostante le critiche e le discussioni della scorsa estate, che in futuro anche il "neonato" progetto romano possa conquistare i palati della Michelin?