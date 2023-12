Chi è Siria Fedrigucci, la donna che ha conquistato Livigno con il fine dining

La direttrice responsabile del ristorante Kosmo Taste the Mountain di Livigno dal 2017, Siria Fedrigucci, esordisce quest'anno con un nuovo ambizioso (e ammirevole) progetto: Tèa del Kosmo, uno dei primissimi ristoranti fine dining di Livigno, che ha aperto le porte agli ospiti da luglio 2023. Originaria di Pesaro, Siria è una donna di grande passione e competenza, ideatrice di format gastronomici di successo e maestra dell'accoglienza in sala: è lei, infatti, ad accogliere i clienti e interpretarne ogni giorno desideri, aspettative e bisogni. «Il mio sogno è sempre stato quello di mettermi al servizio della gente. Ho iniziato facendo la cantante, la musica è stata il mio primo mezzo per far star bene le persone» e racconta che ha poi trovato nella ristorazione la più alta forma di realizzazione personale e di accoglienza.

L‘imprenditrice Siria Fedrigucci

Siria Fedrigucci e la sua accoglienza al nuovissimo Tèa del Kosmo

La sua è una figura fondamentale per il buon coordinamento di un progetto così articolato e ben orchestrato come la nuova Tèa: un contesto che vede la cucina, la sala e il bar operare in stretta collaborazione per offrire un percorso coerente, di qualità e sulla base di una filosofia comune incentrata sulla sostenibilità di sistema. Durante la cena al ristorante, Siria si prende cura degli ospiti spiegando loro tutti i concetti essenziali della cucina sostenibile di montagna, accompagnandoli alla scoperta di un menu degustazione speciale: un viaggio non semplicemente culinario ma gastronomico, studiato ad hoc per far vivere un'eccezionale esperienza di gusto; permettendo al contempo di comprendere appieno una politica di lavoro rispettosa del prossimo e dell'ambiente.

Una sala del nuovissimo Tèa del Kosmo di Livigno

Il suo amore per il benessere degli ospiti si rinnova ogni giorno in un atteggiamento di responsabilità e cura: garantendo loro solo prodotti sani e genuini, ricreando un ambiente familiare e accogliente e mostrandosi sempre sorridente, trasparente e amica. Per lei la ricerca del benessere non deve esaurirsi a quello dei suoi ospiti ma comprendere anche gli abitanti di Livigno, profondamente legati al territorio e custodi di tradizioni centenarie: si impegna ogni anno a fornire sostegno ai piccoli produttori della zona, dando loro voce tramite le emozioni suscitate dall'assaggio dei loro prodotti, sapientemente rielaborati dalla cucina. Così il semplice gesto del mangiare si innalza oltre il campo emozionale elevandosi ad atto politico importante: per un futuro migliore, per una nuova etica della ristorazione, per un consumatore più consapevole che diventa (nel momento in cui sceglie cosa mangiare) “consum-attore” attivo all'interno della filiera. Ecco cosa si cela dietro al progetto (di imprenditoria ma anche e soprattutto di vita) di Siria, che nel 1995 (inizialmente per istinto, poi per amore) ha scelto la montagna, lasciandosi alle spalle quel mare che l'ha vista crescere: «È stata una decisione dettata dal cuore, il primo incontro con Livigno l'ho percepito come un colpo di fulmine a prima vista; ho capito che quello era il mio posto e che non me ne sarei mai andata». E così è stato.

Per Siria Fedrigucci il valore più grande è da sempre quello della famiglia

«La cosa più bella per chi fa ristorazione è vedere la soddisfazione dipinta sul volto di ogni persona, quando sedendosi si lascia coinvolgere dalla magia del cibo e dell'atmosfera». Quello dell'accoglienza è un mestiere che si costruisce e alimenta di passione e tanta dedizione: devi amare le persone per poter fare questo lavoro; e quello di Siria è un amore sincero, che la spinge ogni giorno a crescere e migliorare per adempiere ad ogni aspettativa e superare le difficoltà. Oltre a tanta cura e attenzione ci mette ogni giorno, ogni ora, il cuore, con l'emozione e l'entusiasmo come forze guida.

Nonostante l'adrenalina e l'indipendenza che la caratterizzano, come ogni imprenditrice riconosce e valorizza l'importanza della squadra intorno a lei: le sue giornate partono dal confronto e dal dialogo quotidiano, fondamentali per far sì che il team lavori sempre in un'unica direzione ben delineata. «Non c'è niente di più bello di far felici gli altri, e di farlo insieme, traendo forza gli uni dagli altri». Per lei il valore più grande è da sempre quello della famiglia: nessun successo sarebbe tale senza l'amore e il supporto costante del marito Marco e dei due figli, Valentina e Ian.

Siria Fedrigucci tra il Kosmo Taste the Mountain e il Tèa del Kosmo

Kosmo Taste the Mountain apre a Livigno a dicembre 2021. Si tratta del primo ristorante che ha portato a Livigno il concetto di gastronomia sostenibile di montagna, proponendo un'offerta culinaria incentrata sui prodotti del territorio alpino: la cucina si rigenera e attualizza attraverso un menù che esalta le essenze del bosco e degli alpeggi. Dopo poco più di un anno dall'apertura il ristorante è entrato nella prestigiosa guida Michelin.

Siria Fedrigucci, cuore e mente del progetto, lo chef Michele Talarico e la sommelier Giada Rosa si ispirano alla filosofia etica di Norbert Niederkofler, chef tre Stelle Michelin e Stella verde per la sostenibilità: alla base troviamo il rapporto personale con i produttori, con i quali si stabilisce una relazione di fiducia, la stagionalità delle materie prime e la lotta agli sprechi alimentari. Siria Fedrigucci e Michele Talarico sono inoltre i “registi” della Tèa del Kosmo, uno dei primissimi ristoranti fine dining di Livigno, che ha aperto le porte agli ospiti da questo luglio 2023, in un ambiente che unisce il calore dei materiali tradizionali - la pietra e il legno - all'impronta contemporanea della cucina.