Il “Premio Follia Creativa 2023” va alla Red Moon Sparkling di Bolzano

Il Team 5-Hats, Brand&Buyer Agency, ha assegnato per il settimo anno consecutivo il “Premio Follia Creativa”, un riconoscimento che, ideato dalla stessa agenzia, viene annualmente assegnato ad uno tra produttori, professionisti, ristoratori e albergatori incontrati durante l'anno nelle attività per il comparto Horeca che emergono per proposta, innovazione e visione imprenditoriale. E il premio 2023 è stato assegnato a Philipp Morandell e Georg Mair del team altoatesino Red Moon Sparkling.

Tommaso Righetto, Tizio Tiziano, Philipp Morandell e Georg Mair

Dove si è tenuta l'edizione 2023 del “Premio Follia Creativa”?

L'edizione 2023, di cui Italia a Tavola è media partner, si è tenuta a Verona, dopo che il premio ha girato l'Italia nei precedenti anni, e la location scelta per l'evento è stata la Galleria D'Arte Cracaus per la forte connotazione di valori sociali e creativi in condivisione con lo spirito dell'agenzia. Inoltre, l'artista che quest'anno ha realizzato il premio, è un giovane ipovedente in arte “Tizio”, appartenente all'associazione che gestisce il progetto.

I valori del premio, del progetto artistico e dell'artista hanno spinto il presidente Antonio Morabito a supportare l'iniziativa sia come club per "L'Unesco veronese" che come direttivo nazionale. Alessia Grola, presidente di 5-Hats, si è detta molto contenta che quest'anno Verona abbia ospitato la kermesse essendo lei una veronese Doc, mentre Tommaso Righetto, presidente dell'Associazione Street Art Scaligera ha invitato la popolazione a visitare nei giorni di apertura questo progetto realizzato per il supporto ai giovani artisti di Street Art da tutto il mondo.

Il “Premio Follia Creativa” cambierà nel 2024?

Grola ha inoltre annunciato che il prossimo anno il premio avrà una forte innovazione in quanto sarà suddiviso in categorie per dare spazio a tutte quelle realtà che avrebbero meritato ogni anno. Appuntamento, quindi, a dicembre 2024 con un calendario ricco di novità.