Eurochocolate 2023: Ernst Knam protagonista con uno show cooking

Il palcoscenico dell'Eurochocolate 2023, in programma dal 13 al 22 ottobre presso Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia), si prepara ad accogliere una figura di spicco nel mondo del cioccolato: Ernst Knam, noto come il Re del Cioccolato. Accompagnato dal motto "Eurochocolate=molto cioccolato", ispirato alla celebre formula di Einstein E=mc², Knam sarà il protagonista indiscusso del padiglione dedicato alla Chocolate Experience.

Ernst Knam

Lo show cooking di Ernst Knam all'Eurochocolate 2023

Creativo e audace, Ernst Knam stupirà il pubblico con un imperdibile show cooking in cui realizzerà dal vivo tre tipi di deliziosi cioccolatini, offrendo una degustazione finale per deliziare i palati dei presenti. «Torno con piacere a Perugia - ha dichiarato entusiasta Knam - perché Eurochocolate è un evento che promuove la cultura del cacao e del cioccolato, coinvolgendo il pubblico in iniziative imperdibili e avvincenti, dove piccoli produttori di cacao si confrontano con le grandi marche internazionali. Gli amanti del cioccolato non possono mancare all'appuntamento ad Eurochocolate». L'incontro con Ernst Knam è fissato per sabato 14 ottobre alle ore 16 e la partecipazione è gratuita, previa prenotazione online obbligatoria sul sito www.eurochocolate.com a partire dal 4 settembre.

All'Eurochocolate 2023 ci sarà anche la presentazione del libro di Alessandra Mion (Frau Knam)

Ma le sorprese non finiscono qui. L'evento sarà preceduto dalla presentazione del nuovo libro di Alessandra Mion, nota come Frau Knam, in programma per sabato 14 ottobre alle ore 12. Il volume, in uscita a settembre, seguirà il successo del libro scritto insieme al marito Ernst nel 2020. «È un vero piacere per me presentare questo nuovo lavoro al pubblico di Eurochocolate» ha affermato Alessandra Mion. «Questo libro vuole avvicinare chiunque al gusto e alla passione che si sprigiona in ognuno di noi nella realizzazione di un dolce. Mettere le mani in pasta è un gesto d'amore verso noi stessi e verso gli altri».

Oltre allo show cooking di Ernst Knam e alla presentazione del libro di Frau Knam, il padiglione Chocolate Experience sarà animato da un ricco calendario di appuntamenti live. Tra le novità di quest'anno, un focus particolare sarà dato ai Pionieri del Cioccolato Crudo, che presenteranno il sempre più apprezzato raw chocolate. Questa prelibatezza, ottenuta da fave di cacao non tostate e lavorata a basse temperature, preserva intatte le preziose qualità nutritive, conquistando sempre più estimatori.