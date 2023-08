Gelato World Cup 2024, saranno dodici le nazioni in gara a Rimini

Un nuovo format e nuove regole per la 10ª edizione della Gelato World Cup che si svolgerà a Rimini dal 20 al 24 gennaio 2024. Dopo le selezioni nazionali e continentali, sbarcano 12 squadre al Sigep impegnate in 10 le prove di gara tre Gelateria, Pasticceria, Cioccolateria, Scultura del Ghiaccio e Alta Cucina. A meno di sei mesi dalla gara Giancarlo Timballo, presidente Gelato World Cup, e Sergio Dondoli, uno dei commissari di gara e vicepresidente di Gelato e Cultura, ci danno importanti anticipazioni su quella che sarà la competizione.

Gelato World Cup 2024 si terrà al Sigep di Rimini

Gelato World Cup 2024, regole ancora più certe e precise

«Mancano pochi mesi alla decima edizione - racconta Giancarlo Timballo - e questo sarà un anniversario speciale. Motivo per cui stiamo delineando un grande appuntamento, un'edizione davvero indimenticabile. Abbiamo implementato alcuni ambiti rispetto al passato, soprattutto riguardo la sicurezza della gara, con regole ancora più certe e precise per garantire un corretto svolgimento della gara. C'è una giuria in più, internazionale, che valuterà il gusto; ci sarà quella dei team manager poi che si occuperà dell'aspetto artistico. Due i presidenti di giuria, quattro i commissari di gara. Stiamo lavorando per un'edizione assolutamente irreprensibile».

Gelato World Cup 2024 in gara 12 nazioni

«Gareggeranno 12 nazioni da tutto il mondo, con cinque concorrenti per ciascuna - continua Timballo - Avremo quindi 60 concorrenti, oggi in pieno allenamento. Ci avviciniamo, come spirito e clima emozionale, a un vero campionato mondiale sportivo».

Gelato World Cup 2024, più che una gara un vero show

La gara sarà nel 2024 ancora più coinvolgente e scenografica: un vero e proprio show. «Costruiremo un villaggio accanto all'arena di gara dove tutti potranno accedere e verificare di persona lo spirito e l'importanza di questo evento. A collaborare alla decima Gelato World Cup siamo circa 100 persone». Fa eco Sergio Dondoli: «Per questa decima edizione siamo particolarmente felici di aver fatto le selezioni in tutto il mondo: è come un vero campionato di calcio, con protagonista uno dei prodotti artigianali più buoni e tipici dell'arte dolce italiana, il gelato».

Gelato World Cup 2024, le squadre in gara

Ricordiamo che ad oggi le squadre in gara sono: Italia, Germania e Ungheria - sul podio della Gelato Europe Cup 2023 - assieme alla quarta classificata, l’Austria. Inoltre, gareggeranno anche Argentina, Brasile, Singapore, Taiwan, Perù, Corea del Sud e Polonia. E per finire, anche la Cina si aggiudica un posto con la sua nuova squadra, selezionata con cura durante la Gelato China Cup 2023.