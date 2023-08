I cuochi contribuiscano a dare un segnale di ottimismo e benessere

La nostra cucina con tutte le filiere che la costituiscono è uno dei punti di riferimento per il turista nazionale e da ogni continente. I mesi estivi hanno ancora una volta confermato il fatto che chi viaggia nel nostro Paese vede nell’offerta enogastronomica un polo irrinunciabile. La nostra tavola è sinonimo di italian style, che significa valore aggiunto a tutto tondo.

La cucina italiana è il traino del turismo italiano

Il nostro ruolo diventa quindi uno snodo fondamentale nella promozione e valorizzazione dell’universo agroalimentare. I cuochi Euro-Toques sono un baluardo a difesa dei prodotti locali e delle ricette tradizionali e sostengono la diversità dei sapori e la varietà degli ingredienti, all’insegna della sostenibilità, per offrire ai consumatori una dieta sana, un equilibrato apporto nutrizionale e il piacere della tavola e della convivialità. Tutto questo è comunicazione di sapere, è cultura alimentare. Una declinazione sensoriale dell’offerta turistica. Siamo gli ambasciatori di una genuina arte di vivere che dobbiamo continuare a trasmettere. Siamo oltre 300, una squadra motivata, entusiasta ed efficiente. Dobbiamo crescere ancora e la strada che stiamo percorrendo è quella giusta: l’entusiasmo dei nuovi delegati regionali ne è una conferma tangibile.

Siamo la prima linea della serenità

Nel nostro Paese aumentano i locali di ristorazione e il livello delle cucine si sta elevando grazie anche alle nuove generazioni sempre più preparate e motivate. Euro-Toques trova in questa nuova linfa un’ulteriore spinta per crescere nelle regioni e in ogni territorio. La capillarità nelle diversità è un punto di forza che ci distingue nel mondo. Ma il cuoco moderno deve saper puntare sulla condivisione: l’individualismo figlio della gelosia ha le gambe corte. Dobbiamo fare squadra e sistema per dare un segnale potente di ottimismo e di benessere a chi ci sceglie, innescando un circolo virtuoso che sia di stimolo a tutto il complesso mosaico dell’accoglienza. Siamo la prima linea della serenità.