O' Sarracino, anima campana nel cuore del Lazio

Il Lazio come territorio d’adozione, ma la Campania sempre nel cuore e, soprattutto, in cucina. Mario Di Dato, salernitano di Nocera Inferiore, è nato e cresciuto nella pasticceria di famiglia. Ha seguito un percorso naturale e assecondato quella spinta d'istinto, che si è in seguito rivelata passione.

La pizza di O’ Sarracino

«Dopo l’alberghiero - racconta - ho fatto esperienze in giro per l’Italia per poi fermarmi a Roma ben 13 anni, dove mi sono formato come imprenditore guidando negli ultimi tempi una mia osteria di matrice partenopea». Nel giugno 2015, con la moglie Rosita De Prisco, si trasferisce a Viterbo, dove in pieno centro storico apre O’Sarracino. E il binomio Lazio-Campania si consolida.

«Un locale d’atmosfera in un palazzo del ‘700 - spiega - qui, tra arcate, volte a mattoni e peperino, la celebre pietra locale, proponiamo la nostra gastronomia partenopea, un intenso viaggio nella cucina della tradizione e nel mondo pizza. Rosita, sommelier, segue l’accoglienza in sala».

Mario Di Dato

Mario è cuoco dell’Alleanza Slow Food e O’Sarracino è presente nella guida Osterie d’Italia e vanta da anni 2 spicchi in quella del Gambero Rosso. Riconoscimenti che premiano professionalità, servizio e ricerca sul fronte delle materie prime, senza dimenticare l’attenzione al senza glutine. Il menù pizza ne prevede circa 40 stagionali mentre le ricette di cucina sono una trentina. Un ricco e articolato panorama dei sapori campani e un radicato rispetto del territorio che si traduce anche nell’utilizzo del pomodoro nelle sue diverse declinazioni.

Prodotti Cirio Alta Cucina, una certezza

«Ci siamo affidati alla gamma proposta da Cirio Alta Cucina - sottolinea Di Dato - tra pizzeria e cucina abbiamo scelto i pelati, i datterini gialli e rossi e la passata La Rustica». Prodotti ad alto contenuto di servizio ed elevato valore aggiunto. Ideali per le cotture brevi, per primi piatti, secondi di pesce e farcitura pizze, i datterini si rivelano un vero alleato in cucina, così come i pelati, adatti a ogni tipo di preparazione. Territorio e tradizione in primo piano con La Rustica, passata densa e polposa che sembra fatta in casa.

La margherita di O’ Sarracino

«Tra le varie proposte - sottolinea Di Dato - la utilizziamo per la nostra Parmigiana o per la pizza Ragù con macinato di carne, in pratica, un piatto di cucina sul disco pizza. Il datterino giallo con alici di Cetara e bufala impreziosisce la pizza Malafemmina, mentre i datterini rossi sono alla base del sugo scarpariello che anima i paccheri di Gragnano».

O’Sarracino

via Cavour 39, 01100 Viterbo

Tel 333 5668100