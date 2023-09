Passepartout guarda al futuro, tra patto di governance e Holding Group

Si è rivelata un evento nell’evento l’edizione 2023 di Meet/P Passepartout, dal 7 al 10 settembre presso il Falkensteiner Resort di Curinga (Cz), sulla costa tirrenica della Calabria. Un intenso momento di incontro e confronto con i propri partner, oltre 300, che l’azienda di San Marino, player di rilievo nel mercato italiano del software gestionale per imprese e commercialisti, organizza ogni anno.

Una risorsa per imprenditori e professionisti

Il presidente e fondatore Stefano Franceschini ha annunciato l’avvento del passaggio generazionale, che vede il coinvolgimento come soci dei figli Mauro, Paolo (operativi), Elisa e Lorenzo. Un progetto strategico per il futuro dell’azienda che prevede inoltre la creazione in Italia della Holding Passepartout Group. Con la consulenza di The European House Ambrosetti è stato redatto un solido patto di governance condiviso che riflette l'unità e la visione congiunta dei Franceschini sul futuro, garantendo continuità e coesione nella gestione aziendale. «È iniziato il viaggio verso l’innovazione», ha puntualizzato Stefano Franceschini, che ha sottolineato che in trent’anni l'azienda ha dimostrato di essere non solo un partner affidabile ma anche una risorsa indispensabile per innumerevoli imprenditori e professionisti. Non a caso vanta oltre 200.000 utenti attivi e 33.000 installazioni complessive dei suoi gestionali.

Numeri in crescita e fatturato sempre in aumento

La giornata, condotta dalla giornalista Tonia Cartolano, si è articolata lungo le parole chiave “valori, insieme, cambiamenti, innovazione, opportunità”. Termini che guardano al futuro, ma che ben sintetizzano i risultati fatti registrare da Passepartout. Nell’ambito delle diverse linee di prodotto, il segmento Pmi-Retail continua a crescere con un parziale a doppia cifra (10%) a fine primo semestre 2023. Il traino del comparto delle vendite ha fatto segnare una crescita di fatturato che lo scorso anno si è attestata al 22%. Aumenti registrati anche nello storico mercato dei commercialisti con un ritmo costante (+3% a fine anno e +10% al primo semestre dell’anno in corso) e nuove impennate nel comparto turistico-alberghiero nel quale Passepartout si sta imponendo da diversi anni (nel 2022 il fatturato ha segnato un +33% nella ristorazione e un +22% nell’ospitalità). Numeri che a fine 2022 hanno consolidato un aumento di fatturato complessivo del 10% su base annua.

Da San Marino all'Italia con la nuova Holding

Di rilievo anche il processo di espansione sul mercato grazie alla costituzione della Holding Passepartout Group. In questa struttura convergono le competenze di If Technology e Zerodo, le due aziende acquisite di recente, e l’ultimo ramo di azienda rilevato, che riguarda il nuovo Crm (il sistema che integra i dati dei clienti e le attività rivolte a loro, ndr) che va ad arricchire l’offerta di Passepartout. La creazione di questa struttura di controllo evidenzia l'impegno di Passepartout nell'acquisire know how dal mercato per offrire soluzioni complete e di facile adozione al proprio canale di vendita.

Potenziato il gestionale alberghiero Welcome

Sul fronte Horeca, il gestionale alberghiero Welcome ha potenziato ulteriormente i servizi del modulo web. Il mercato del turismo vive online e gli albergatori hanno bisogno di soluzioni gestionali in profonda connessione con portali, sito, booking engine e sistemi di pagamento elettronico. Con il nuovo modulo web vengono ridotti i tempi di pubblicazione sui portali e si aggiungono funzionalità al booking online come il self check in o il controllo dell’overbooking. In Welcome, inoltre, è in arrivo un sistema di controllo di gestione a misura di hotel. Il nuovo modulo permette l’import automatico delle fatture elettroniche con match dei centri di costo da diverse fonti, al fine di semplificare il processo di gestione finanziaria degli hotel. La codifica personalizzabile dei centri di costo e la possibilità di definire budget previsionali, bilancini e simulazioni di costi e ricavi contribuiscono a offrire una visione chiara e strategica delle operazioni. In arrivo in Welcome anche l’attesissima integrazione diretta con Airbnb che mira a facilitare la gestione delle prenotazioni attraverso la piattaforma.

La gestione dei clienti e le prenotazioni per il settore ristorazione

Nel settore della ristorazione e delle vendite al dettaglio i software gestionali Menu e Retail si stanno arricchendo di strumenti per la gestione dei clienti e delle prenotazioni. In primis troviamo il nuovo Crm specifico per i due mercati, con funzionalità avanzate di segmentazione, notifiche personalizzate (sms, mail e chat), analytics e marketing automation. L'analisi dei dati permetterà una comprensione più profonda delle esigenze dei clienti e delle tendenze del mercato. Il Crm verrà accompagnato in Menu da un'app dedicata alla gestione delle prenotazioni dei tavoli, da tutti i canali possibili (online, telefono, mail, gestionale). Con caratteristiche come il riconoscimento automatico dei clienti tramite il numero di telefono, la gestione delle liste d'attesa e le notifiche multicanale, questa app promette di migliorare l'efficienza dell'esperienza dei clienti nei ristoranti. Lo sforzo profuso nella progettazione del nuovo Crm apre le porte a un progetto di restyling di tutte le interfacce disponibili in Menu che partirà il prossimo anno.

Con queste innovazioni, Passepartout si conferma figura di primo piano nell’offerta di soluzioni di alto livello per la digitalizzazione degli universi Horeca e Retail. La sua presenza in questo mercato viene sottolineata dall'impegno costante nell'evoluzione della propria offerta verso una migliorata efficienza operativa e una conseguente maggiore soddisfazione del cliente.

