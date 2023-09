CombiCook Top il sistema integrato V-Zug per cucine eleganti e intelligenti

Si dice che la felicità di un individuo sia determinata in primis dall’armonia che si crea nel proprio ambiente familiare e quindi nella casa, cornice fisica di questo equilibrio. Questo concetto è ben presente nella creazione dei prodotti V-Zug, azienda svizzera specializzata nella produzione di elettrodomestici, dal 1913. Lo scopo primario dell’azienda è portare, attraverso la sua più che centenaria esperienza nel settore, semplicità e eleganza nelle abitazioni dei suoi clienti, senza rinunciare alla creatività, fondamentale soprattutto nelle cucine. Il tutto con un occhio vigile sul tema della sostenibilità, attraverso una produzione responsabile e a impatto zero sul clima.

Dettaglio piano cottura con pentole

Cucine CombiCookTop: stile, potenza e sostenibilità

Caratterizzate da un design minimalista, le soluzioni domestiche, ad alta precisione e di lunga durata, di V-Zug vengono pensate per assecondare i ritmi frenetici con cui ogni persona deve fare i conti ogni giorno che confermano una inossidabile verità: è il tempo il bene più prezioso e irrinunciabile per l’uomo e la casa il rifugio nel quale tornare per trovare la pace.

I piani cottura a induzione con sistema di aspirazione integrato nascono per assecondare esattamente questi bisogni e, unendo due funzioni in un unico prodotto, facilitano le attività in cucina: la cappa aspirante, infatti, è integrata nel piano e aspira silenziosamente i fumi dal basso direttamente dalle pentole, catturando da subito gli odori sprigionati durante la cottura, prima che possano impregnare tessuti, abiti, capelli; inoltre, l’opzione di ricircolo pulisce l’aria grazie a un sistema di filtraggio avanzato, reimmettendola successivamente nell’ambiente di cucina. La soluzione richiede una manutenzione minima e garantisce un’efficace rimozione degli odori fino al 96%. Il tutto è stato congegnato per non nell’ottica di un generale risparmio energetico.

Dettaglio aspirazione fumo

Le cappe V-ZUG, infatti, sono state studiate per essere una perfetta sintesi di potenza e intelligenza. Grazie alle loro funzioni automatiche, regolano l'intensità di aspirazione senza spreco di energia. Sorprendentemente, anche con le loro elevate prestazioni, rimangono piacevolmente silenziose anche ai livelli di aspirazione più elevati. Ma non è solo questo a farle brillare. Il loro design minimalista e integrato conferisce un tocco di eleganza senza tempo alla cucina. Frontali stretti e materiali pregiati come il vetro e l'acciaio inox si fondono armoniosamente con l'ambiente circostante, rendendo la cucina non solo funzionale, ma anche esteticamente appagante.

CombiCookTop: comfort quotidiano e design moderno

Le moderne cappe sono studiate per sposarsi elegantemente con i piani di cottura a induzione CombiCookTop V4000 e CombiCookTop V2000 di V-Zug, in modo da aspirare i fumi direttamente dalle pentole, eliminando così gli odori sul nascere, grazie all’innovativa tecnologia dei filtri a carboni attivi LongLifePlus, presenti in entrambi i piani. La loro durata eccezionale di circa 3 anni ti offre tranquillità a lungo termine. I piani cottura in vetro sono stati perfezionati fino all'essenza del minimalismo, conferendo alla tua cucina un aspetto elegante e moderno. Con un'installazione agevole e rapida, liberano spazio prezioso nei cassetti grazie alla loro altezza ridotta di soli 206 mm. La pulizia è un gioco da ragazzi, grazie alla cassetta del filtro antigrasso facilmente rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

Dettagli incasso a filo

I display grafici touch dei CombiCookTop sono intuitivi e offrono una vasta gamma di funzioni adatte a varie pietanze. Sciogliere, scaldare, lessare o sbollentare automaticamente: è tutto a portata di tocco. Il modello V4000 offre anche la tecnologia OptiLink, un collegamento intelligente tra cappa e piano cottura. La cappa regola automaticamente la potenza in base all'attività del piano cottura. Inoltre, il sistema CleanAir garantisce una purificazione avanzata dell'aria ogni ora, eliminando i cattivi odori dalla cucina. Il CombuCookTop V2000 presenta il MaxiFlex, un'induzione tradizionale con prestazioni di cottura eccezionali. Questo piano cottura integrato con cappa combina la tecnologia a induzione MaxiFlex con una potente aspirazione, garantendo comfort quotidiano e design moderno.

Frigo 2000

Viale Fulvio Testi 125 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Tel 02 66047147