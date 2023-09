Pasticceria Martiani, da Staranzano a Trieste passando per Monfalcone

La Rocca - splendida costruzione fortificata di origine medioevale che si erge sulle alture davanti alla città - è considerata il simbolo di Monfalcone. In questa cittadina si respira la Storia, quella vera. Edificata, pare, da Teodorico re degli Ostrogoti intorno al 490 d.C., la Rocca con tutto il territorio circostante nel 1420 entrò a far parte della Repubblica Veneta; nei secoli successivi, la fortezza fu più volte assalita dai Turchi ma resistette sempre. A Monfalcone, come pure a Staranzano e in tutta la provincia di Gorizia, l’aria è decisamente di “terra di confine”: in questa zona che respira l’influenza triestina e del nord-est italiano si incrociavano e si incrociano ancora le culture europee latina, slava e germanica, in un tourbillon dal sapore mitteleuropeo fatto di grandi palazzi, eleganti stradine, piccoli e raffinati negozi.

Pasticceria Maritani

Maritani, imprenditoria dall’anima friulana

Negozi come lo storico e centrale Caffè Carducci di Monfalcone, rilevato nel 1992 da Sandro Maritani, Maestro Ampi che parla del suo territorio con forte orgoglio quando cita i quattro punti vendita che oggi fanno capo a lui e alla sua famiglia: due sono a Monfalcone (oltre al Caffè Carducci già citato, con una caffetteria pluripremiata dal Gambero Rosso, sulla piazza del Municipio c’è un secondo locale con un ampio dehor, pensato per il momento dell’aperitivo), un terzo a Trieste - con una forte impronta di pasticceria e, naturalmente, caffè - e uno proprio a Staranzano, dove si trova il laboratorio di famiglia, attivo fin dal 1928.

Qui sono passate tre generazioni, di panificatori prima e di pasticceri poi. Nato come forno, grazie all’intuizione del padre del Maestro il negozio piano piano ha incorporato il lato pasticceria, fino ad abbandonare il pane per trasformarsi in una realtà precisa, l’odierno riferimento per l’arte dolce della zona, con pasticceria, cioccolateria, gelateria. Oltre al punto vendita, qui a Staranzano rimangono la sede storica con il laboratorio Maritani.

Sandro Maritani: cuore, passione e tecnica

Sandro Maritani affianca subito il padre nella pasticceria, dedicandosi alla produzione fin dai primi anni Novanta, mentre il fratello segue la gestione dei locali, della caffetteria e della clientela. Obiettivo di Sandro Maritani è emozionare il pubblico con i suoi dolci: inizia una formazione fatta di corsi di tecnica pasticcera di alta qualità e affiancamento di colleghi del calibro di Cristian Beduschi, seppure in un raggio abbastanza contenuto, per poi tornare in laboratorio, dove ha modo di mettere in pratica quanto imparato. Vent’anni fa, nei primi anni 2000, l’incontro con il grande amore, il lievito madre, che diventerà una passione travolgente grazie anche alla guida di Rolando Morandin. La formazione continua, per il Maestro, rimane la chiave che apre le porte al successo e all’evoluzione della pasticceria: oltre a cuore e passione servono competenze tecniche, abilità manuali, conoscenza delle materie prime.

Sandro Maritani

Tradizione e territorio nella proposta

La pasticceria di Sandro Maritani oggi abbraccia il mondo del dolce in tutte le sue declinazioni: oltre a una classica e ineccepibile pasticceria mignon e monoporzione, troviamo bavaresi, dolci da colazione e da credenza, cioccolato, grandi lievitati. In omaggio al territorio, segnaliamo dolci da viaggio tipici del Friuli Venezia Giulia: ecco Presnitz e Putizza, caratteristici della tradizione Mitteleuropea, prodotti tutto l’anno e amati dai turisti, come la meravigliosa torta al caffè Profumo di Trieste, che è valsa al Maestro l’ingresso in Ampi.

Torta Profumo di Trieste

Caffè Municipio Monfalcone

Piazza Unità d'Italia 1 - 34074 Monfalcone GO

Tel 0481 755801

Caffè Carducci Monfalcone

via Duca d’Aosta 83 - 34074 Monfalcone GO

Tel 0481 412332

Pasticceria Maritani

Via Savoia 6 - 34079 Staranzano GO

Tel 0481 7107

Pasticceria Maritani Trieste

Piazza Nicolò Tommaseo 3 - 34121 Trieste TS

Tel 040 2334834