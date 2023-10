Roberto Cavallaro vince la Mix Factor Relicario Experience

Con settembre è ripresa per le aziende italiane del settore beverage l’attività commerciale, a cui è collegata una intensa attività di promozione dei prodotti, come l’evento realizzato, da Mercanti di Spirits srl, azienda leader nel comparto Spirits, MixFactor Relicario 2023 Experience, manifestazione che si è articolata durante l’anno con la selezione di 10 concorrenti tra le centinaia di ricette ricevute da tutta Italia, selezionate da una commissione guidata da Bar Tales e dal direttore commerciale di Mercanti di Spirits, Stefano Talice, coordinati dal Marketing Manager della stessa azienda Armando Follari. Vincitore, senza togliere merito a tutte le barlady e bartender che hanno partecipato, Roberto Cavallaro che lavora nel cocktail bar ExEnel di Traversetolo, in provincia di Parma, con una ricetta a base di Ron Relicario Supremo. Al secondo posto Nicola Perotti mentre al terzo posto Meysam Taraneh. Il vincitore volerà a Barcellona per un viaggio studio dove avrà modo di visionare tutte le fasi dell’invecchiamento delle 4 tipologie di Ron Relicario.

Roberto Cavallaro vincitore della Mix Factor Relicario Experience con Pedro.na.mi

A Milano la MixFactor Relicario 2023 Experience

La sfida finale si è scolta a Milano martedì 26 settembre sulla terrazza panoramica di Barman on Line, nello spazio Mercanti di Spirits, che si affaccia su viale Monza si è tenuto il contest finale dove le 10 Barlady e Bartender hanno presentato una loro ricetta originale utilizzando e valorizzando Relicario Ron Dominicano nelle sue 4 versioni.

Ron Relicario Superior - Invecchiato in botti di rovere, con sentori di vaniglia e mandorle dolci.

Ron Relicario Supremo – Invecchiato in botti di quercia, con sentori di frutta secca, uva dolce e note affumicate

Ron RelicarioPeated finish – Mix di rum Dominicani invecchiati, con sentori di torba derivanti dall'invecchiamento finale in botti che hanno contenuto Single Malt Torbato

Ron Relicario Vermouth finish – Sentori di succo di canna da zucchero e vaniglia, derivanti dal primo invecchiamento, mentre il secondo invecchiamento danno sentori di spezie e agrumi mediterranei tipiche dei vermouth.

Prima dell’inizio della gara vera e propria si è tenuta una interessante master class su come questi ron sono prodotti, da parte della direttrice di Beveland Distillers, Elisa Mascherpa.

I 10 finalisti Mix Factor Relicario Experience

Daniele Gravagna – Catania, Sicilia

Fabrizio Scudieri – Napoli, Campania

Nicola Perotti – Sanremo, Liguria

Marina Milan – Pinerolo, Piemonte

Desirèe Amato – Pinerolo, Piemonte

Luca Paolillo – Genova, Liguria

Antonio Cresci – Pozzuoli, Campania

Luca Moreno Polito – Genova, Liguria

Roberto Cavallaro – Parma, Emilia-Romagna

Meysam Taraneh – Milano, Lombardia

I concorrenti hanno preparato una loro ricetta cocktail in cui doveva comparire una delle sfumature di Ron Relicario, in abbinamento ad altri ingredienti dell’immenso catalogo di Mercanti di Spirits, davanti a pubblico e giuria, la quale aveva il compito di valutare tutti gli aspetti del bartender, da come si presentava e muoveva in pedana a come sapeva esporre la propria ricetta oltre naturalmente alla valutazione dell’aspetto del drink del suo profumo e del suo gusto.

La giuria di Mix Factor – Relicario Experience

La giuria composta da Fabio Bacchi giudice tecnico di Bar Tales, Francesco Cione, direttore beverage del gruppo Giraudi di Montecarlo, Sophie Barbier , di Beveland, Marco Emanuele Muraca di Beverfood, Gianluca Avallone fondatore di Mercanti di Spirits, Flavia D’Esposito vincitrice della 6° edizione di Mix Factor, Pasquale Gazzillo Ambassador di Mercanti di Spirits.

Pedro.na.mi, la ricetta vincitrice di Mix Factor – Relicario Experience