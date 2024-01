Gourmet Dinner Show, i campioni della Fic si preparano alle sfide del 2024

Spirito di gruppo e ottimismo dei cuochi della Fic all'annuale Gourmet Dinner Show svoltosi a Roma al Roof Top del Ristorante Esposizioni di Via Nazionale. L’appuntamento conviviale, organizzato e coordinato da Alessandro Circiello, presidente della sezione laziale, ha visto l'incontro tra le più affermate toque delle varie regioni italiane a sostegno del team della Nic, la Nazionale italiana cuochi, che sarà impegnata nel corso dell'anno in varie competizioni internazionali. La prima in ordine cronologico le Olimpiadi della cucina che si terranno a inizio febbraio in Germania.

A Roma una serata speciale con la Federazione italiana cuochi

Molti rappresentanti della squadra azzurra per l'occasione hanno preparato un buffet con una decina di aree operative con una selezioni di piatti molto apprezzati dal loro colleghi e dagli ospiti, tra cui numerosi rappresentanti delle istituzioni e della cultura.

Rocco Pozzulo, presidente della Federazione italiana cuochi

«Con questa serata, che segue all'incontro con i nostri partner istituzionali e con le aziende che ci sostengono - ha detto Rocco Pozzulo, presidente Fic - vogliamo mostrare la forza, l'entusiasmo e lo spirito di gruppo che ci guidano. Questi piatti di alta cucina dimostrano la creatività e l’esperienza dei nostri professionisti della Nazionale italiana cuochi con i prodotti delle aziende che producono il miglior made in Italy».

Nazionale italiana cuochi, il 2024 si apre con le Olimpiadi della cucina

Molte le competizioni che vedranno protagonista la squadra azzurra della Fic , a cominciare dalle Olimpiadi della Cucina di Stoccarda (dal 2 al 7 febbraio). Sarà poi la volta dell'ottava edizione dei Campionati della cucina italiana, all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction”, presso il Rimini Expo Centre Italy (18-20 febbraio), il Bocuse d'Or Europe in Norvegia (19-20 marzo) e infine il Globe Chef Challenger il 22-25 ottobre a Singapore.

Gli chef all‘opera durante la serata di Roma

È prossima quindi la partenza del Team Italia della Fic per le Ika/Olimpiadi della Cucina a Stoccarda, la storica competizione internazionale di arte culinaria che vedrà sfidarsi team di chef professionisti provenienti da tutto il mondo per conquistare l'ambito oro olimpico. «È una competizione a cui teniamo molto - ha detto Gianluca Tomasi, general manager della Fic - e per questo ci alleniamo da due anni. Ci saremo con due categorie, la Nazionale Senior che farà un menu di tre portate per 110 persone e lo Chef Table per 12 ospiti con un menu articolato. In più quest'anno per la prima volta ci sarà la Community Catering, una sorta di un self service gourmet, con piatti attentamente bilanciati anche dal punto di vista nutrizionale».

Enrico Derflingher, presidente di Euro Toques International Italia

Per Enrico Derflingher, presidente di Euro Toques International Italia, questo è un appuntamento importante per un incontro e un confronto tra i cuochi all'inizio del nuovo anno. «Abbiamo molte sfide da affrontare - ha detto - ma abbiamo lo spirito giusto per farlo e ci sono tutte le premesse per sperare in risultati vincenti della nostra squadra. E questo evento ci dice che possiamo sperare in grandi risultati. Partiamo col piede giusto».

Dinner gourmet show, cena di gala a Roma

Il buffet ha visto impegnati una decina di cuochi di tutt'Italia in creazioni salate e dolci, dal crunchy di aglio,olio e peperoncino di Ermando Paglione al pavè di rombo al beurre blanc, carciofo violetto in tre texture, crema all'aglione e polvere di finocchiona di Daniele Zingone e di Francesco Pannello. Molto apprezzato, l'esotico gyoza di granceola, scarola fermentata, gel di mango, salsa al latte di cocco e olio essenziale di Tommaso Fabio Gallo e Vito Amato.

I fusilloni preparati nel corso della cena 1/3 Frolla ai savoiardi, panna cotta alla vaniglia 2/3 Gyoza di granceola, scarola fermentata, gel di mango,salsa al latte di cocco 3/3 Previous Next

Tra gli altri piatti presentati il polpo Mont Blanc di Seby Sorbello, responsabile nazionale degli Eventi food per la Federcuochi e il tronchetto funghi e fegatini di Maria Luisa Lovari. Finale dolce con la frolla ai savoiardi, panna cotta alla vaniglia, mousse alla fava tonka e lamponi di Carmine Cataldo e Roberto Pisciotta, la mandorla assoluta sempre di Sorbello, e il dolce Philadelpia di Mario Rago. Folta la presenza femminile, sia alle postazioni di lavoro che alla degustazione. Soddisfatta Alessandra Baruzzi, coordinatrice Fic, per l'affermazione delle donne in un ambiente prevalentemente maschile. «È in atto un grande cambiamento - ha detto - ma c'è ancora molta strada da fare» . Non è mancato come sempre all'appuntamento conviviale Padre Pier Paolo Ottone, padre spirituale della Fic.

Gli ospiti della cena-evento di Roma

Accorsi a degustare le tante delizie del team azzurro, capitanato dal general manager Gianluca Tomasi, i conduttori Rai Beppe Convertini (Unomattina in Famiglia) e Marzia Roncacci (TG2 Italia), il sen. Maurizio Gasparri, i consiglieri capitolini Virginia Raggi e Fabrizio Santori, i direttori Paolo Petrecca (Rainews24), Francesco Pionati (Rai Radio1) e Fabrizio Zappi (Rai Documentari).

Alessandro Circiello, Paolo Petrecca, Maurizio Gasparri, Alessandro Morelli, Francesco Pionati e Fabrizio Zappi

E ancora giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, l'assessore alla cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre, l'assessore all'agricoltura della Regione Sardegna Valeria Satta, la forzista Maria Spena, il vicepresidente del Palaexpo Ivana Della Portella, il presidente di Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, il presidente dei conservatori e riformisti europei Antonio Giordano e il Gen. dei Carabinieri Donato Monaco.