Iginio Massari e gli ambasciatori Apei a Sigep: gli eventi da non perdere

Gli Ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana tornano al Sigep di Rimini, il luogo che nel 2022 vide nascere proprio Apei, l'associazione presieduta dal maestro Iginio Massari e che conta oggi 65 ambasciatori pasticceri. Presso il proprio stand (Padiglione Hall Sud, n. 043) e in tanti altri luoghi della fiera, da sabato 20 a mercoledì 24 gennaio, gli ambasciatori Apei saranno protagonisti di presentazioni, talk e premiazioni con proposte che coinvolgeranno specialità e pasticceri di ogni territorio d'Italia e un laboratorio di gelateria artigianale dal vivo.

Gli ambasciatori Apei tornano al Sigep di Rimini

Gli ambasciatori Apei ospiti dello stand Ismea: ecco perché

Gli ambasciatori Apei animeranno in qualità di ospiti anche lo stand Ismea (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo) del ministero dell'Agricoltura (Padiglione A3 - Stand 129) con masterclass focalizzate sulla selezione e sull'utilizzo della frutta secca d'eccellenza. Nella prima giornata di sabato 20 gennaio toccherà a Francesco Mastroianni e Carlotta Filippazzi sul tema nocciola, quindi Pietro Macellaro sulle noci e Vincenzo Pennestri sul pistacchio.

Domenica 21 gennaio, nel pomeriggio, toccherà a Loretta Fanella ancora sulle noci, mentre lunedì 22 gennaio sarà la volta di Francesco Elmi (nocciola), Fabrizio Galla (nocciola) e Marta Boccanera (mandorla). Martedì 23 gennaio chiuderanno le sessioni Davide Malizia ed Emanuele Valsecchi, entrambi sul pistacchio.

Gli appuntamenti di Apei da non perdere al Sigep

Tra gli appuntamenti in programma si segnala domenica 21 gennaio, alle 14.30, presso la Vision Plaza (Pad. Hall Sud) l'evento dal titolo “Differenti visioni, grandi idee tra i migliori pasticceri del Mondo”, nel corso del quale Iginio Massari si confronterà con Giancarlo Palazzone, Jacob Torreblanca, Pascal Lac e Rolf Mürner per un talk con tradizione simultanea in lingua inglese che metterà a fattor comune esperienze e visioni dei più grandi professionisti della pasticceria internazionale.

Sempre domenica 21 gennaio, dalle 15.00, presso la Vision Plaza (Pad. Hall Sud), avrà luogo il talk “Vetrina reale versus vetrina virtuale", moderato da Piermaurizio Di Rienzo con Iginio Massari, Enrico Cerea, Guido Castagna, Vincenzo Pennestrì, Gianluca Antonelli (Innova) e Santo Scibetta (Cierreesse). Sarà un confronto aperto di esperienze su criteri, prassi e nuove frontiere della comunicazione, reale e fisica quanto online e virtuale, in pasticceria e, più in generale, nel settore della ristorazione.

Il maestro e presidente Apei, Iginio Massari

A seguire, dalle 17.00, nella stessa location della Vision Plaza, il maestro Iginio Massari avrà modo di soffermarsi sul tema "Intelligenza Artificiale" sempre con Piermaurizio Di Rienzo e Gianluca Antonelli analizzando suggestioni e prospettive di una disciplina che potrà cambiare approcci e metodi anche nel mondo dell'alta pasticceria.