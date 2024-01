Pasticceri Seniores di Conpait: vince Marco Deida da Cagliari

Se il calabrese Giuseppe Bonfiglio ha vinto il Campionato italiano pasticceria e Cioccolateria Juniores, promosso da Conpait e Sigep, alla fiera di Rimini, il cagliaritano Marco Deida vince per i Seniores. Sul podio, oltre a Deidda, secondo posto per Emilio Glorioso, 35 anni, originario di Cefalù (Palermo), mentre il terzo gradino è andato al giovane Sabeur Dabbabi, 25enne di origini tunisine, ma nato a Gorla Minore (Varese) dove tuttora risiede. Deida ha dichiarato che gli sono volute 18 ore al giorno per prepararsi.

Marco Deidda il nuovo Campione Italiano di Pasticceria Seniores

Campione Italiano di Pasticceria Seniores, in gara al Sigep 10 concorrenti

Il trentanovenne di Cagliari ha trionfato nella categoria Over 24 che vedeva in gara 10 concorrenti sfidarsi sul tema “In viaggio verso l’Oriente” attraverso due differenti prove: presentazione artistica in zucchero, pastigliaggio o cioccolato e torta al cioccolato.

A giudicare i concorrenti, una giuria di prestigio, in cui figuravano i maestri delle associazioni Apei (Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana) e Ampi (Associazioni Maestri Pasticceri Italiani), in una manifestazione promossa da Conpait in collaborazione con Cast Alimenti.

Sul podio, oltre a Deidda, secondo posto per Emilio Glorioso, terzo posto per Sabeur Dabbab

Il Campione Italiano di Pasticceria Seniores, la gara ogni due anni

«Il Campionato Italiano Pasticceria e Cioccolateria Seniores, con cadenza annuale, è una manifestazione unica nel suo genere e si rivolge a tutti i pasticcieri/e di età superiore 18 anni di nazionalità italiana, offrendo loro un’occasione altamente formativa per mettere alla prova le proprie capacità e trovare degli stimoli per dare il via ad una carriera gratificante e di successo», assicura il presidente Conpait, Angelo Musolino.

Sul podio, oltre a Deidda, secondo posto per Emilio Glorioso, terzo posto per Sabeur Dabbab

In collaborazione con Sigep e grazie al Comitato Tecnico di Italian Exhibition Group Spa e Conpait con Ampi- Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Apei-Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana, Cast Alimenti, Relais Dessert, il concorso ha catalizzato le attenzioni dell'intera fiera. Per diverse ore si è atteso il responso del vincitore con opere in preparazione ed un livello altissimo della competizione. Il presidente del concorso è stato il maestro Emanuele Forcone.

Un momento di massimo valore professionale, pensato ed organizzato - su principi di serietà ed equità - nella culla dell’arte dolciaria il Sigep, fiera specializzata che dal 1979 si rivolge a pasticcieri, gelatieri, cioccolatieri e panificatori di tutto il mondo. «Un’occasione di confronto ed un’esperienza di crescita per coloro che in futuro faranno grande la pasticceria italiana e mondiale. Assicurando professionalità e spettacolo, il tutto per dare visibilità al futuro della categoria, diffondendo tra i giovani sano orgoglio di appartenenza e proficui messaggi di bontà, qualità, passione per il lavoro, amore per il bello, creatività, collaborazione e rispetto", hanno ribadito i protagonisti nella Pastry Arena.

Durante la gara per il Campione Italiano di Pasticceria Seniores anche Lollobrigida

Particolare attenzione è stata rivolta, proprio nelle fasi della gara, dal ministro all'agricoltura Lollobrigida. Il quale si è intrattenuto con i pasticceri Conpait nell'Arena ed ha discusso, con loro, delle urgenze legislative da apportare. Strette di mano, sorrisi e foto.

Altro capitolo invece è quello, in corso, dei laboratori didattici e delle demo che i pasticceri d'Italia ed altri professionisti continuano a svolgere dalle 10 alle 18, ogni giorno, nello spazio espositivo Conpait (B5). Il conduttore, Marco Mauro, racconta insieme ai maestri le opere, le ricette, i percorsi e le curiosità delle tante regioni coinvolte. Senza dimenticare di degustare poi, a fine demo, le squisitezze elaborate.

Ed infine i dibattiti pubblici sulla professione e su ciò che si perpetra quotidianamente a difesa dell'artigianato italiano. Molto partecipato, con diversi spunti interessanti, il talk sulla comunicazione e le diverse prospettive generazionali del mondo dolciario. Fino a mercoledì, Conpait continua senza soste la programmazione corposissima realizzata per Sigep 2024. Per essere aggiornati in tempo reale oppure seguire tutto ciò che avviene nelle aree dedicate ai pasticceri italiani si può consultare il sito web oppure le pagine social con le photogallery e le dirette giornaliere.